Bombardıman altındaki Gazze'de 32 bin konut yerle bir oldu

İsrail, Gazze Şeridi’ne saldırılarını 24'üncü gününde de sürdürüyor.
Bölgeyi havadan ve denizden bombardımana tutan İsrail ordusu, saldırılarını gittikçe genişletiyor.
Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selam Maruf, basın toplantısında Gazze’deki yıkıma değindi.
32 bin konut yerle bir
Bombardımanda 200 binden fazla konutun zarar gördü ve bunlardan 32 binin de tamamen yıkıldığı belirtildi.
Ayrıca 80 hükümet binasının, 47 caminin, 3 kilisenin ve 203 okulun bombalandığı bunlardan 37 tanesinin hizmet dışı kaldığı aktarıldı.
"Gazze bir felaket bölgesi"
Bir diğer yandan 116 sağlık personeli ile kurtarma ekibinden 18 kişi de hayatını kaybetti. Bu kapsamda 12 hastane ile 32 sağlık merkezi ise hizmet dışı.
Selam Maruf, “Gazze bir felaket bölgesidir.” cümlelerini de ekledi.
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