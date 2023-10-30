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Bombardıman altındaki Gazze'de 32 bin konut yerle bir oldu

Bombardıman altındaki Gazze'de 32 bin konut yerle bir oldu 24 gündür yoğun saldırıların yaşandığı Gazze'de şu ana kadar 200 bini aşkın konut bombalandı, bunlardan 32 bini tamamen yıkıldı.