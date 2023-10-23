Bombardıman altındaki Gazze'de acı bilanço! Son 24 saatte İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 182'si çocuk, 436 Filistinli hayatını kaybetti. Öldürülenlerin sayısı 5 bin 87'ye yükseldi.

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AA & Ensonhaber

7 Ekim tarihinde Orta Doğu'da bir kriz daha baş gösterdi.

Hamas güçlerinin başlattığı operasyona İsrail'den gelen karşılıkla birlikte bombardıman başladı.

17 gündür ağır saldırıların yaşandığı Gazze'de, hastaneler, okullar, camiler, pazarlar vuruluyor.

Bölgeden gelen bilgilere göre, saldırıda can verenlerin çoğu yaşlı, kadın veya çocuk...

Ölü sayısı 5 bin 87 oldu

Savaş bölgesinde yaşanan vahşette son aktarılan bilgiye göre 182'si çocuk 436 Filistinli hayatını kaybetti.

Öldürülenlerin sayısı 5 bin 87'ye yükselirken ölenlerden 2 bin 55'i çocuk, bin 119'u kadın. Aynı zamanda yaralıların sayısı ise 15 bin 273'e ulaştı.

Mahalleye saldırı

İsrail ordusunun saldırıları ise hız kesmeden devam ediyor.

Gazze kentindeki Rıdvan mahallesine düzenlediği saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Saldırı sonrası bölgede enkaz altındaki ölü ve yaralıları çıkarmak için çalışma başlatıldı.

Bir diğer yandan saldırı altındaki mahallede bulunan Filistinlilerin yaşadığı çaresiz anlar fotoğraf karelerine yansıdı.