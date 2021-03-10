Boris Johnson, AB'nin aşı milliyetçiliği suçlamasına yanıt verdi

İngiliz başbakan, Brüksel ile yaşanan aşı tartışmalarına değindi.

İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında, koronavirüs aşısı konusunda gerilim devam ediyor.

Başbakan Boris Johnson, AB'nin ülkesine yönelik "aşı milliyetçiliği" suçlamasını reddederek, tek bir koronavirüs aşısı ve aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmediklerini söyledi.

"BÜTÜN ÜLKELER AŞI MİLLİYETÇİLİĞİNE KARŞI DURMALI"

Avam Kamarasında gerçekleştirilen "Başbakana sorular" programında konuşan Johnson, bütün ülkelerin aşı milliyetçiliğine karşı durması gerektiğini belirtti.

Johnson, Koronavirüs Aşıları Küresel Erişim Programı’na (COVAX) 548 milyon sterlin destek sağladıklarını ve bununla gurur duyduklarını vurguladı.

"TEK BİR AŞI BİLEŞENİNİN İHRACATINA YASAK GETİRMEDİK"

AB Konseyi Başkan Charles Michel’in "İngiltere ve ABD, kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına kesin bir yasak koydu." şeklindeki sözlerini eleştiren Johnson, "Tek bir koronavirüs aşısı ve aşı bileşeninin ihracatına yasak getirmedik." ifadesini kullandı.

Michel, 9 Mart’ta yaptığı açıklamada, AB’nin aşı milliyetçiliği yaptığı suçlamalarını reddetmişti.

AB’nin İngiltere ve ABD gibi kendi topraklarında üretilen aşılar ve aşı bileşenlerinin ihracatına yönelik kesin bir yasak koymadığını ifade eden Michel, ihracatı hiçbir zaman durdurmadıklarını söylemişti.