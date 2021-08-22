Boris Johnson, alışverişe maskesiz çıktı

Market alışverişinde maske takmadığı görülen Başbakan Johnson, İngiliz basınının tepkisine neden oldu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bir markette maskesiz görüntülendi.

Görüntüler, İngiliz basınından Mirror gazetesi tarafından paylaşıldı.

Haberde, "Boris Johnson, İngiltere'nin Afganistan krizine tepkisine dair çok önemli kararlar alıyor olabilir. Ancak akşam yemeğinde ne yiyeceğini seçmekte zorlandı." denildi.

MASKESİZ GÖRÜNTÜLENDİ

Başkent Londra'daki bir marketten alışveriş yaptığı belirtilen Johnson'ın, alışveriş yapan diğer müşterilerin aksine maske takmadığı kaydedildi.

KORONAVİRÜSLE İLGİLİ SÖZLERİ HATIRLATILDI

Gazete, geçtiğimiz ay Johnson'ın koronavirüs salgınına karşı İngiliz halkından özellikle "kapalı alanlarda maske kullanımının hem kendileri hem de başkalarını korumadaki değerini hatırlamalaları gerektiği" yönündeki sözlerini hatırlattı.