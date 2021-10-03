Boris Johnson: Cesur kararlar alacağım

Ülkesinde yaşanan krizlere isim vermeden işaret eden Başbakan Johnson, büyük kararlar alınması gerektiğini söyledi.

İngiltere'de Brexit süreci ve koronavirüs salgınının ardından ortaya çıkan ağır vasıta sürücü eksikliği, tedarik zincirinde krize yol açtı.

Benzin istasyonlarında akaryakıt eksikliği yaşanırken, ülke Noel öncesi kasap da aramaya başladı.

İNGİLTERE'DE YAŞANAN KRİZ

İngiliz bakanlar, ülkeye hem kamyon sürücüsü hem de kasap alınması konusunu masaya yatırdı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Muhafazakar Parti'nin Manchester'da düzenleyeceği konferans öncesinde yazdığı bildiride, devam eden krizlere atıfta bulunmadı. Bunun yerine hükümetinin "halkın önceliklerini yerine getirme konusundaki sicilinden" bahsetti.

"BÜYÜK VE CESUR KARARLAR..."

Bazı şeylerin değişmesini ve iyileşmesini istediklerini belirten Johnson, "Bu durum; sosyal bakım, işleri destekleme, iklim değişikliği ve suçlarla mücadele gibi insanların önemsediği önceliklere ilişkin büyük ve cesur kararlar almak anlamına geliyor." dedi.

YAKIT, GAZ VE GIDA KRİZİ

Başbakan Johnson, bu şekilde halihazırda yakıt, gaz ve Noel öncesi gıda krizleri tarafından sarsılan iktidardaki Muhafazakar Parti konferansının tonunu belirlemeyi hedefliyor.

Öte yandan, İngiltere'de Petrol Perakendecileri Derneği (PRA), üyelerinin yüzde 27’sinin halen istasyonlarındaki depolarında akaryakıt olmadığını kaydetti.

Geçen salı günü itibarıyla ülkede PRA’nın temsil ettiği bağımsız benzin istasyonlarının yüzde 37’sinde akaryakıt kalmamıştı.

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