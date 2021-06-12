Boris Johnson, Charles Michel ve Ursula von der Leyen ile görüştü

Boris Johnson, Charles Michel ve Ursula von der Leyen ile görüştü

Kuzey İrlanda Protokolü'nü ele alan AB liderleri, Londra ile iyi ilişkilere sahip olmak istediklerini söyledi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, G7 Zirvesi kapsamında Avrupa Birliği (AB) liderleriyle bir araya geldi.

İngiltere Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın AB Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, "Başbakan, onları Zirve'de memnuniyetle karşıladı ve AB'nin küresel zorluklarla mücadelede oynayabileceği önemli rolü vurguladı." denildi.

GÜNDEM KUZEY İRLANDA PROTOKOLÜ

Üç ismin, görüşmede, Kuzey İrlanda Protokolü'nün uygulanmasıyla ilgili devam eden sorunları ele aldığı kaydedildi.

Başbakan Johnson'ın, Birleşik Krallık'ın Protokol çerçevesinde pratik çözümler bulmaya kararlı olduğunu belirttiği aktarıldı.

"İNGİLTERE İLE EN İYİ İLİŞKİLERİ İSTİYORUZ"

Von der Leyen, görüşmeye ilişkin Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Belfast Anlaşması ve İrlanda Adası'ndaki barışın her şeyden önemli olduğunu vurguladı.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen, "Bunu koruyan, İngiltere ve AB tarafından imzalanan ve onaylanan Kuzey İrlanda Protokolü'nü müzakere ettik. İngiltere ile mümkün olan en iyi ilişkileri istiyoruz. Her iki taraf da üzerinde anlaştığımız şeyi uygulamalı. Bu konuda AB'de tam bir birlik var." ifadelerini kullandı.

ANLAŞMAZLIĞA NEDEN OLAN PROTOKOL

Brexit anlaşmasının bir parçası olan Kuzey İrlanda Protokolü, Birleşik Krallık'ın parçası olan Kuzey İrlanda ile AB üyesi İrlanda Cumhuriyeti arasındaki ticareti düzenliyor.

Protokole göre, Brexit'e rağmen Kuzey İrlanda, AB'nin gümrük birliği kurallarına tabi olmaya devam ediyor. Birleşik Krallık'ın geri kalanıyla ticareti ise Kuzey İrlanda limanlarında gümrüğe tabi tutuluyor.

OLAYLARA NEDEN OLDU

Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki savaşı sona erdiren Belfast Anlaşması gereği, kontrollerin yapılabildiği fiziki bir kara sınırı oluşturulamıyor. Bu yüzden kontrollerin ancak denizde yapılması kararlaştırılsa da uygulanmasında sorunlar yaşanıyor.

Protokolün ticarete zarar verdiğini ve Kuzey İrlanda'nın Birleşik Krallık'taki konumunu tehdit ettiğini savunan Protestanların protokole karşı mart ve nisan aylarındaki gösterilerinde otobüs ve araçlar ateşe verilmişti. Protestoların Katoliklerle çatışmaları yeniden başlatmasından endişe edilmişti.

İRLANDA SORUNU

İngiliz imparatorluğunun ilk sömürgesi İrlanda Adası'ndan İngiltere'nin elinde kalan kısmı teşkil eden Kuzey İrlanda, 1960'lı yıllardan 1998'e kadar Katolik ayrılıkçılar ile İngiltere'yle birlik yanlısı Protestanlar arasındaki çatışmalara ve terör olaylarına sahne olmuştu. 40 yıla yayılan ve "Sorunlar" diye anılan yıllarda terör olaylarında 3 bin 500 kişi hayatını kaybetmişti.

Ada ancak 1998'de imzalanan Belfast Anlaşması ile sükunete kavuşurken, Kuzey İrlanda'da çatışan tarafların ortaklığına dayalı bir bölgesel yönetim kurulması üzerinde anlaşılmıştı.

Belfast Anlaşması olarak da bilinen metinler, Kuzey İrlanda'da bugün yürürlükte olan bölgesel yönetimin temelini oluşturuyor. Barış anlaşmasının üzerinden geçen 20 yılı aşkın süreye karşın, bölge halkı arasında güven tam olarak tesis edilebilmiş değil.