Boris Johnson, Eğitim Bakanı Williamson'ı görevden aldı

Başbakan Johnson, aldığı kararla Williamson'ın görevine son verdi. Williamson, "Bu görev bir ayrıcalıktı" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, kabine değişikliğine gitti.

Ülkede uzun süredir yapılması beklenen değişiklik kapsamında, Eğitim Bakanı Gavin Williamson'ın görevine son verildi.

GÖREVİNE SON VERİLDİ

Yaptığı gaflarla bilinen Williamson'a, hükümette başka bir görev teklif edilip edilmediği bilinmiyor.

Karara ilişkin Twitter adresinden açıklama yapan Williamson, "2019 yılından bu yana Eğitim Bakanı olarak görev yapmak bir ayrıcalıktı. Başbakanı ve hükümeti desteklemeye devam etmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

POLİTİKASI TEPKİLERE NEDEN OLDU

Williamson, koronavirüs salgınıyla mücadeleyi ele alış biçimi nedeniyle uzun süredir eleştiriliyordu.

İngiliz bakan, geçen yılki sınav kargaşası ve ücretsiz okul yemekleri politikasında tekrarlanan U-dönüşlerinin yanı sıra son dakika kararlarıyla okulların kapatılması konuları nedeniyle tepkilerin odağı haline geldi.

Mirror'ın haberine göre, Gavin Williamson'ın, geçtiğimiz hafta İngiliz futbolcu Marcus Rashford ile siyahi rugby oyuncusu Maro Itoje'yi karıştırması ülke gündemine oturdu.