Boris Johnson, faturada indirim için 'kettle' önerisinde bulundu

İngiliz Başbakan, elektrik faturasında indirim sağlayabilmek için yeni su ısıtıcısı alınması gerektiğini söyledi.

Küresel enflasyon ve tedarik zincirindeki bozulmalar nedeniyle enerji fiyatlarında artışlar yaşanıyor.

Bu durumdan etkilenen ülkelerden biri de İngiltere oldu.

Ülkede enerji tavan fiyatının, ekim ayından başlamak üzere yüzde 80 artışla yıllık 3 bin 549 sterline yükseltilmesi kararlaştırıldı.

Başbakan Johnson'ın ilginç tasarruf önerisi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise tasarruf için çareler arayan halka ilginç bir öneride bulundu.

Başbakan Johnson, Suffolk gezisi sırasında yaptığı konuşmada, elektrik faturalarında indirim gerçekleştirmek isteyenlere yönelik su ısıtıcısı (kettle) tavsiyesini ortaya attı.

Boris Johnson'dan, faturada indirim için 'kettle' önerisi ViDEO

"Yeni kettle alırsanız, her yıl 10 sterlin tasarruf edersiniz"

Johnson, "Kaynaması uzun süren eski bir su ısıtıcınız varsa, onu değiştirmek size 20 sterline mal olabilir." dedi.

Konuşmasının devamında tasarruftan söz eden Johnson, "Ancak yenisini alırsanız, elektrik faturanızda her yıl 10 sterlin tasarruf edersiniz." ifadesini kullandı.

İngiliz gazetesi: Teşekkürler Boris, enerji krizi önlendi

İngiliz Başbakan'ın sözleri, ülkede geniş yankı uyandırdı. Independent'ın indy100 servisi, "Boris Johnson, enerji krizinin çözümünün su ısıtıcınızı değiştirmek olduğunu düşünüyor. Teşekkürler Boris, enerji krizi önlendi!" diye yazdı.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi Milletvekili Wes Streeting, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Johnson'a tepki gösterdi.

Muhalif vekil: Bu harika beyin takımı olmadan...

Streeting, "Bu kış faturalarınızı ödeyemiyorsanız, şimdi bir su ısıtıcısı satın alın ve birkaç yıl içinde 10 sterlin tasarruf edin. Bu harika beyin takımı olmadan nasıl üstesinden geliriz?" ifadelerini kullandı.

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı da "Milyonlarca insan buna nasıl oy verdi?" diye sordu.