Boris Johnson gizli törenle yeniden evlendi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, 33 yaşındaki nişanlısı Carrie Symonds ile Westminster Katedrali'nde gizli törenle evlendi. 2020 yılının şubat ayında nişanlanan çiftin bir erkek çocukları bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Westminster Katedrali'nde düzenlenen gizli törenle nişanlısı Carrie Symonds evlendi.

DÜĞÜNE 30 KİŞİ KATILDI

Düğün Westminster Katedrali'nde aile üyeleri ve arkadaşlarının katıldığı 30 kişilik küçük bir törenle gerçekleşti.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara, evlilikle ilgili resmi açıklama yapmaktan kaçındı.

Kuzey İrlanda'daki bölgesel hükümetin başbakanı ve Demokratik Birlik Partisi (DUP) lideri Arlene Foster, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Johnson ve Symonds çiftini evlilikleri dolayısıyla kutladı.

BORİS JOHNSON 2018 YILINDA BOŞANMIŞTI

Johnson'ın 2018 yılında Marina Wheeler’den boşanmıştı. İngiltere Başbakanı’nın 5 çocuğu bulunuyor.