Boris Johnson, oğlu Wilfred'i taşıdı

İngiliz başbakanın nişanlısı Carrie Symonds, tatilden yeni fotoğraflar paylaştı.

Koronavirüs salgını döneminde gözlerden uzakta tatil yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve ailesinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı.

Başbakan Johnson, nişanlısı Carrie Symonds, oğlu Wilfred ve köpeği Dilyn ile İskoçya'nın Applecross yarımadasında dinleniyor.

BEBEĞİ JOHNSON TAŞIDI

Çift, doğada yürüyüş yaparken, Wilfred'i omuzdan askılı ana kucağı takan 56 yaşındaki Johnson'ın taşıdığı görüldü.

KÖPEK NİŞANLISINDA

32 yaşındaki Symonds ise köpek Dilyn'yi kucağına aldı. İkilinin oldukça keyifli halleri fotoğraflara yansıdı.

Pandemi sürecinde izole bir tatili tercih eden çift, hafta sonundan beri üç yatak odalı bir evde tatil yapıyor.

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