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    Boris Johnson, savaş uçağı kullandı

    Boris Johnson, savaş uçağı kullandı

    Sonbaharda koltuğunu bırakmaya hazırlanan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un savaş uçağı kullandığı görüntüler, İngiliz basınında geniş yer aldı.
    • Haber Merkezi
    • 18.07.2022 - 20:38
    • Güncelleme : 18.07.2022 - 20:45
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    Parlamentoda üst üste gelen istifalarla birlikte siyasi krize sürüklenen İngiltere’de Başbakan Boris Johnson istifa etmek zorunda kalmıştı.

    Görevden ayrılmaya hazırlanan Johnson, geçen hafta ziyaret ettiği bir askeri üstte savaş uçağı kullandı.

    O anların görüntülerini Downing Street paylaşan Boris, yaşadığı deneyimi ziyaret ettiği Farnborough Havacılık Fuarı'nda anlattı.

    Johnson, pilot koltuğunda bazı manevralar yapmasına izin verildiğini söyledi.

    Başbakanlık koltuğunu kokpite benzetti

    Johnson fuarda yaptığı konuşmada başbakanlık koltuğunu da kokpite benzeterek görevini diğer başbakana sorunsuz bir şekilde devretme sözü verdi.

    Johnson, ''Kokpitte geçirilen 3 mutlu yılın ardından şimdi kontrolü başkasına devreceğim. Kim olacağını bilmiyorum ama Muhafazakar Parti'nin bu harika çift motoru kükremeye devam edecek'' dedi.

    Boris Johnson, savaş uçağı kullandı VİDEO

    Başbakan olarak katıldığı son etkinliklerden biri

    Farnborough Havacılık Fuarı, Boris Johnson'ın başbakan sıfatıyla katıldığı son etkinliklerden biri oldu.

    Boris Johnson, savaş uçağı kullandı #1

    İngiliz basını Johnson'ı alaycı bir şekilde Tom Cruise'a benzetti

    Sonbaharda koltuğunu bırakacak olan Johnson'ın, pilot kıyafetiyle çekilen görüntüleriyse İngiliz basınında çok ses getirdi. İngiliz basını Johnson'ı alaycı bir şekilde Top Gun filmiyle beyaz perdeye dönen Amerikalı aktör Tom Cruise'a benzetti.

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