Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile yaptığı görüşme sonrası açıklama yapan İngiltere Başbakanı Boris Johnson "Ukrayna'nın işgali, politik, insani ve askeri felaket olur" dedi.

Resmi ziyaret kapsamında Kiev’e giden İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Johnson, Ukrayna-Rusya krizine değindi.

"UKRAYNA SINIRINDA 100 BİNDEN FAZLA RUS ASKERİ TOPLANIYOR"

"Ukrayna’nın işgali, politik, insani ve askeri felaket olur" diyen Johnson, şu ifadeleri kullandı:

"Acı bir gerçekle yüzleşmek zorundayız ki, biz burada dururken Ukrayna sınırında 100 binden fazla Rus askeri toplanıyor. Belki de hayatımızda görebileceğimiz Ukrayna’ya karşı düşmanlığın en büyük göstergesi olabilir. Şu anda konuşlanan askerlerin sayısı, Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal etmek için gönderdiği 30 bin askeri gölgede bırakıyor ve o işgalde herkesin bildiği gibi 13 bin Ukraynalı öldürüldü. Ukrayna'nın daha fazla işgali siyasi bir felaket, insani bir felaket ve aynı zamanda askeri bir felaket olacaktır"

"88 MİLYON STERLİNLİK İNGİLTERE FONUNU AÇIKLADIM"

Öte yandan Johnson, 2015’ten beri İngiltere’nin Ukrayna’ya destek verdiğini vurgulayarak, "İngiltere ve diğer ülkeler, bu olanlara nasıl karşılık verdiğimiz ve nasıl yardım ettiğimiz konusunda Ukrayna ve dünya halkı tarafından yargılanacak. 2015'ten beri İngiltere, 22 binden fazla Ukraynalı askeri personeli eğitti ve Ukrayna'ya 2,2 milyon sterlin değerinde ‘ölümcül olmayan’ askeri teçhizat sağladı. İki hafta önce, Ukrayna'nın savunmasını daha da güçlendirmek için tanksavar silahları gönderdik. Ve bugün Ukrayna'da iyi yönetim ve enerji bağımsızlığını desteklemek için 88 milyon sterlinlik İngiltere fonunu açıkladım" diye konuştu.