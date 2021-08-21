Boris Johnson ve Angela Merkel'den Taliban'la görüşmeye yeşil ışık

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Taliban ile müzakere etmenin gerektiğini söylerken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson da çözüm için Taliban'la çalışabileceklerini belirtti.

Afganistan'da Taliban güçleri öngörülemeyen bir hızla vilayetleri kontrol altına alarak yönetimi ele geçirdi.

Ülkede yaşanan kaos ve Taliban'ın uluslararası meşruiyeti dünya kamuoyunun en önemli gündem maddesi haline geldi.

Taliban'ın kuracağı hükümetin resmi olarak tanınıp tanınmayacağı ise her ülkenin kendi içinde yaşadığı tartışmalardan biri oldu.

Konu hakkında birçok lider açıklama yapmaya başladı.

"ÜZÜCÜ AMA GERÇEK"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile başkent Moskova'da görüşmesinin ardından düzenlediği basın toplantısında konuya değindi.

Merkel, "Taliban’ın ülkeyi kontrol altına alması üzücüdür. Ancak bu bir gerçek" dedi.

"MÜZAKERE ETMEYE ÇALIŞMALIYIZ"

Merkel, "Taliban, ülkede istediğimizden daha fazla destek aldı. Ancak Taliban ile müzakere etmeye çalışmalıyız. Hayatı tehlikede olanlara da ülkeyi terk etme konusunda yardımcı olmalıyız" diye konuştu.

Rusya’dan Taliban ile görüşmelerinde, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından Afganistan’a insani yardım ile ilgili konuları ele alınmasını talep ettiklerini dile getiren Merkel, ABD ve NATO askeri güçlerinin 20 yıl önce Afganistan’a girdiğini anımsattı.

Merkel, "Afgan halkının geleceği konusundaki pozisyonu ile ilgili hedeflerimize ulaşamadık. Bunun açık açık söylüyorum" ifadelerini kullandı.

"GEREKİRSE TALİBAN İLE ÇALIŞACAĞIZ"

İngiltere Başbakanı Boris Johnson da hükümetin acil durum komitesi Cobra’yla yaptığı toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Kabil'deki havaalanında durumun istikrara kavuştuğunu gördüklerini dile getiren Johnson, “Dün 1000 dolayında kişiyi tahliye ettik. 1000 de bugün ve bunların bir çoğu İngiltere'ye geri dönme hakkı olanlar ve bir çoğu Afganistan yeniden iskan ve yardım programı altında geliyor” diye konuştu.

Boris Johnson, gerekirse Afganistan için “bir çözüm bulmak” adına Taliban’la çalışacağını da sözlerine ekledi.

Johnson, “Afganistan’da bir çözüm bulmak için siyasi ve diplomatik çabalar, tabii ki gerekirse Taliban ile birlikte çalışma da sürecek, devam edecek” dedi.