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    Boris Johnson ve oğlu Wilfred, objektiflere yansıdı

    Johnson ailesi, tatile çıkma kararı aldı. Başbakan Johnson ve Wilfred, tatil öncesi görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 23.07.2022 - 09:34
    • Güncelleme : 23.07.2022 - 09:47
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    Boris Johnson ve oğlu Wilfred, objektiflere yansıdı

    İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğinden ayrılan Boris Johnson, partinin  yeni lideri belirlenene kadar başbakanlık görevini sürdürecek.

    Aldığı karar öncesi kabinesinden peş peşe gelen istifa haberleriyle sarsılan Başbakan Johnson, ailesiyle birlikte tatile çıktı.

    Wilfred, babasının kucağında

    Tatil öncesi Başbakanlık konutundan oğlu Wilfred ile ayrılan Johnson objektiflere yansıdı.

    İngiliz Başbakan'ın, 2 yaşındaki oğlunu kucağında taşıdığı görülürken, baba ile oğlunun dağınık saç şekli dikkatlerden kaçmadı.

    Johnson ailesinden tatil kararı

    Sun'ın haberine göre, Johnson'a tatil sırasında eşi Carrie ve 7 aylık kızı Romy de eşlik edecek.

    Carrie ve Romy, Downing Sokağı 10 Numara'da istifasına ilişkin açıklama yapan Başbakan Johnson'a destek vermek üzere toplanan kalabalığın arasındaydı.

    Teşekkür konuşması yapan Boris Johnson, "Carrie'ye, çocuklarımıza ve uzun süre katlanmak zorunda kalan aile üyelerine teşekkür etmek istiyorum." demişti.

    Boris Johnson ve oğlu Wilfred, objektiflere yansıdı #1

    Boris Johnson ve oğlu Wilfred, objektiflere yansıdı #2

    Boris Johnson ve oğlu Wilfred, objektiflere yansıdı #3

    Boris Johnson ve oğlu Wilfred, objektiflere yansıdı #4


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