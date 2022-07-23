Boris Johnson ve oğlu Wilfred, objektiflere yansıdı

Johnson ailesi, tatile çıkma kararı aldı. Başbakan Johnson ve Wilfred, tatil öncesi görüntülendi.

İngiltere'de Muhafazakar Parti liderliğinden ayrılan Boris Johnson, partinin yeni lideri belirlenene kadar başbakanlık görevini sürdürecek.

Aldığı karar öncesi kabinesinden peş peşe gelen istifa haberleriyle sarsılan Başbakan Johnson, ailesiyle birlikte tatile çıktı.

Wilfred, babasının kucağında

Tatil öncesi Başbakanlık konutundan oğlu Wilfred ile ayrılan Johnson objektiflere yansıdı.

İngiliz Başbakan'ın, 2 yaşındaki oğlunu kucağında taşıdığı görülürken, baba ile oğlunun dağınık saç şekli dikkatlerden kaçmadı.

Johnson ailesinden tatil kararı

Sun'ın haberine göre, Johnson'a tatil sırasında eşi Carrie ve 7 aylık kızı Romy de eşlik edecek.

Carrie ve Romy, Downing Sokağı 10 Numara'da istifasına ilişkin açıklama yapan Başbakan Johnson'a destek vermek üzere toplanan kalabalığın arasındaydı.

Teşekkür konuşması yapan Boris Johnson, "Carrie'ye, çocuklarımıza ve uzun süre katlanmak zorunda kalan aile üyelerine teşekkür etmek istiyorum." demişti.