Boris Johnson veda konuşması yaptı

Kabinedeki birçok önemli bakanı istifa eden ve baskılara dayanamayarak görevi bırakmak zorunda kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson İngiltere Parlamentosu’nda veda konuşması yaptı.

İki hafta önce parti içi bir krizin ardından Muhafazakar Parti liderliği görevinden istifa etmek zorunda kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, parlamentoda başbakan olarak son oturumuna katıldı.

İngiltere Parlamentosu’nda her çarşamba günü düzenlenen "Başbakan’a Sorular (PMQ)" oturumuna başbakan olarak son defa katılan Boris Johnson, başbakanlık dönemini özetledi ve muhalefetin kendisine yönelik eleştirilerine yanıt verdi.

Büyük alkış aldı

Koronavirüs salgını ile mücadele konusunda gösterdiği çaba ve Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Kiev yönetimine en fazla destek veren Batılı lider olarak tarihe geçen İngiltere Başbakanı, Muhafazakar Parti grubundan alkış topladı.

"Görev büyük ölçüde tamamlandı"

Boris Johnson, "Bu ülkenin bir koronavirüs salgını ile başa çıkmasına ve başka bir ülkenin barbarlıktan kurtarılmasına yardımcı olduk, yardımcı oldum. Doğruyu söylemek gerekirse bunlar, ayrılırken geride bırakmaya yeter şeyler. Görev büyük ölçüde tamamlandı." dedi.

"Hasta la vista, baby"

Johnson’ın son cümlesi ise "Buradaki herkese teşekkür etmek istiyorum… Ve hasta la vista, baby!" oldu.

"Sonra görüşürüz bebeğim"

"Sonra görüşürüz bebeğim" anlamına gelen bu söz, Arnold Schwarzenegger’in başrolünü üstlendiği 1991 yapımı Terminatör 2: Kıyamet Günü filmi ile özdeşleşiyor. Johnson’ın bu sözleri çoğunlukla kendi grubundan alkış aldı.