Boris Johnson'dan hastane ziyareti

İngiltere Başbakanı Johnson, hastane ziyaretinde koronavirüs aşılamasını izledi. Johnson, salgın dolayısıyla daha sert tedbirlerin kaçınılmaz olduğunu söyledi.

İngiltere koronavirüse karşı daha sık tedbirleri tartışırken, Başbakan Boris Johnson bir hastaneyi ziyaret etti.

Başbakan Johnson, başkent Londra'nın kuzeyindeki Chase Farm Hastanesi'ne gitti.

ATEŞİ ÖLÇÜLDÜ

Johnson'a, hastaneye girişinde ateş ölçümü yapıldı. Ölçüm, bir hemşire tarafından dijital ateş ölçer yoluyla tedbirler kapsamında gerçekleştirildi.

AŞI UYGULAMASINI İZLEDİ

Başbakan Johnson'ın, ziyareti sırasında hastane çalışanlarıyla bir süre sohbet ettiği görüldü.

Johnson ayrıca bir sağlık çalışanına Oxford-AstraZeneca'nın ortak geliştirdiği aşının uygulanmasını izledi.

"DAHA SERT ÖNLEMLER GEREKECEK"

Boris Johnson, burada salgınla mücadelede alınabilecek tedbirlerle ilgili yaptığı açıklamada, "Rakamlara bakarsanız, hiç şüphe yok ki daha sert önlemler almamız gerekecek ve bunları zamanı gelince açıklayacağız." dedi.

"SAĞLIK SİSTEMİ BASKI ALTINDA"

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock da Ulusal Sağlık Sistemi'nin (NHS) ülke çapında hızla artan vaka sayıları nedeniyle baskı altında olduğunu belirtti.

Hancock, 24 saat içinde daha sıkı kısıtlama tedbirlerini uygulayabileceklerini kaydetti.

KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Worldometers internet sitesinin verilerine göre, İngiltere'de şimdiye kadar 2.6 milyonu aşkın vaka ve 75 binden fazla ölüm yaşandı.