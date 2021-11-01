Boris Johnson'dan iklim değişikliği uyarısı

Johnson, iklim değişikliği konusunda dünya liderlerine çağrıda bulundu. İngiliz başbakan, "İnsanlık, iklim değişikliği konusunda zamanını çoktan aştı" dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, İskoçya'nın Glasgow kentinde gerçekleştirilen 26'ncı BM İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP26) konuştu.

Ormanların kesilmesinin durdurulmasını isteyen Johnson, iklim konusunda gelişmekte olan ülkelerin desteklenmesinde somut adımlar atılması gerektiğini söyledi.

"KÖMÜRÜ BIRAKIP ELEKTRİKLİ ARAÇLARA GEÇELİM"

Johnson, dünya liderlerine kömürü aşamalı olarak bırakma ve elektrikli araçlara geçişi hızlandırma çağrısı yaptı.

İngiltere'nin Uluslararası İklim Finansmanı taahhüdünü 2019'da iki kat artırarak 11,6 milyar sterline çıkaran Johnson, konferansta 1 milyar sterlinlik bir artış sözü verdi.

JOHNSON'DAN KARANLIK TABLO: FİLM DEĞİL

Johnson, iklim değişikliğinin olası etkileri konusunda karanlık bir tablo çizdi ve "Bunun bir film olmaması ve kıyamet cihazının gerçek olması bir trajedi." değerlendirmesinde bulundu.

"GECE YARISINA 1 DAKİKA KALDI"

İklim değişikliği konusunda uyarıda bulunan Johnson, "İnsanlık, iklim değişikliği konusunda zamanını çoktan aştı. Gece yarısına 1 dakika kaldı ve şimdi harekete geçmemiz gerekiyor. Bugün iklim değişikliği konusunda ciddi olmazsak yarın çocuklarımız için çok geç olacak." dedi.

"GERÇEKÇİ OLMAMIZ GEREKİYOR"

Kömür, arabalar, nakit destek ve ağaçlar konusunda konuşma ve tartışmayı bırakıp eyleme geçilmesini isteyen Johnson, "Anlamlı olsalar da umutlar, hedefler ve istekler değil, değişim için net taahhütler ve somut zaman çizelgelerine ihtiyacımız var. İklim değişikliği konusunda gerçekçi olmamız gerekiyor ve dünyanın bunun ne zaman olacağını bilmesi gerekiyor." diye konuştu.

"BAŞARISIZ OLURSAK BİZİ AFFETMEZLER"

Johnson, gençlerin COP26'yı hararetle izleyeceğini, bu yüzden dünya liderlerinin işleri kötüleştirme zamanı olmadığını belirtti.

Liderlerin yaş ortalamasının 60 olduğunu ancak en kötü iklim etkileriyle karşı karşıya kalacak olanların henüz doğmadığını vurgulayan Johnson, "Başarısız olursak bizi affetmezler." değerlendirmesinde bulundu.

ALINACAK KARARLAR BAĞLAYICI OLACAK

Johnson'ın ev sahipliği yaptığı konferansta, küresel sıcaklık artışının 1,5 derece ile sınırlandırılması konusunda anlaşmaya varılması bekleniyor. İki hafta sürecek müzakereler neticesinde alınacak kararlar bağlayıcı olacak.

Mevcut durumda küresel sıcaklıkların 2,7 dereceye kadar yükselmesi öngörülürken, bilim insanları, 2015 Paris İklim Anlaşması'nda belirlenen hedeflere ulaşmak için emisyonların 2030 yılına kadar yarıya indirilmesi gerektiğini belirtiyor.