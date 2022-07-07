Boris Johnson'ın Çankırı'ya uzanan geçmişi

İngiliz politikacının, Türkiye'yle bağları bulunuyor. Johnson, Osmanlı'da bir dönem görev yapan Ali Kemal'in torununun oğlu olarak öne çıkıyor.

İngiltere'de Başbakan Boris Johnson dönemi sona eriyor.

Bugün başkent Londra'da kameraların karşısına geçen Johnson, parti liderliğini bıraktığını, yeni isim seçilene kadar başbakanlık görevine devam edeceğini açıkladı.

Bağları Türkiye'ye uzanıyor

2019 yılında başbakan seçilen ve Theresa May'den koltuğu devralan Johnson, 2 yıl 349 gün görevde kaldı.

Saç stili, ülke liderleriyle görüşmeleri sırasında sergilediği tavırlar ve açıklamalarıyla öne çıkan Başbakan Johnson, Türkiye'ye uzanan aile bağlarıyla da dikkat çekiyor.

Ali Kemal'in torununun oğlu

Johnson, Osmanlı'da Damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık görevinde bulunan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünden Ali Kemal'in torununun oğlu olmasıyla göze çarpıyor.

Kalfat ayrıntısı

Boris Johnson'ın babası Stanley Johnson, İçişleri Bakanı olarak bilinen son Dahiliye Nazırı Ali Kemal'in torunu.

Ali Kemal'ın babası Hacı Ahmet Rıza Efendi ise 1813 yılında Kalfat'ta dünyaya geldi.

"Çankırılı mısınız" sorusuna verdiği yanıt

Johnson, İngiltere Dışişleri Bakanlığı yaparken, Ankara'ya düzenlediği ziyarette mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşmüştü.

İki isim bakanlıktan ayrılırken, Johnson, gazetecilerin "Çankırılı mısınız?" sorusuna "Hayır, Kalfat." yanıtını vermişti.

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Akrabaları Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşıyor

Kalfat köyünün muhtarı Adem Karaağaç, Johnson'ı Londra Belediye Başkanlığı döneminden bu yana takip ettiklerini söylemiş, köyde birçok kişi ile Johnson'ın akrabalığının bulunduğunu dile getirmişti.

AA'nın haberine göre, Karaağaç, "Johnson'ın Kalfat'tan ayrılıp İstanbul'a giden dedesi Mumcu Ahmet Efendi, Ali Kemal'in babasıdır. Mumcu Ahmet Efendi ile benim dedem amca çocukları. Birçok akrabası şu anda Türkiye'nin farklı yerlerinde yaşamaya devam ediyor.

"Ali Kemal bu toprakların insanıydı"



Ali Kemal bu toprakların insanıydı. Osmanlı Devleti'nde önemli görevlerde bulunmuş bir kişiydi. Onun torunu da önemli görevlerde bulunuyor." demişti.