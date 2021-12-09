Boris Johnson'ın kızı oldu

6 çocuğu bulunan İngiliz Başbakan'ın 7'nci bebeği doğdu. Kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile eşi Carrie Johnson'ın ikinci çocukları dünyaya geldi.

Çiftin sözcüsü, yaptığı açıklamada, "Başbakan ve Bayan Johnson, bugün erken saatlerde Londra Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğunun doğumunu duyurmaktan mutluluk duyuyorlar." ifadesini kullandı.

KIZ BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

Anne ve bebeğin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirten Sözcü, "Çift, tüm bakım ve destekleri için İngiltere Sağlık Sistemi'nin (NHS) harika doğum ekibine teşekkür ediyor." dedi.

7'NCİ KEZ BABA OLDU

Johnson’ın 33 yaşındaki eşi Carrie Symonds, ilk çocuklarını 29 Nisan’da Londra'daki bir hastanede dünyaya getirmiş, çiftin erkek çocuğu olmuştu.

Başbakan Johnson'ın 2018'de biten son evliliğinden 4, evlilik dışı bir ilişkisinden de bir çocuğu olduğu biliniyor. Carrie ikinci çocuğuna sahip olurken, Johnson'ın 7'nci çocuğu dünyaya gelmiş oldu.

İSMİ AÇIKLANMADI

Sun gazetesi, açıklamalardan, 57 yaşındaki Boris Johnson'ın doğum boyunca Carrie ile birlikte olduğunun anlaşıldığını yazdı.

Çift, henüz bebeğin adını açıklamadı, ancak ilk bebeklerine Wilfred Lawrie Nicholas Johnson ismini vermişti. İsim konusunda, koronavirüse yakalanan İngiliz Başbakan'ı tedavi eden sağlık görevlilerinin adları da seçilmişti.

Wilfred ismi, Boris Johnson'ın büyükbasından; Lawrie, Symonds'ın büyükbabasından ve Nicholas ismi ise Johnson'ın tedavi sürecinde rol oynayan doktorlar Nick Price ve Nick Hart'tan geliyor.

TEBRİK MESAJI

İşçi Partisi lideri Keir Starmer, doğum haberinin ardından çifti kutladı. "Kızlarının doğumu için Carrie ve Boris Johnson'ı tebrik ediyorum." ifadesini kullanan Starmer, "Ailenize sağlık ve mutluluklar diliyorum." diye ekledi.