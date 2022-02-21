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    Borrell: Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, en büyük barış ve istikrar krizini üretti

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.
    • İHA
    • 21.02.2022 - 23:06
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 00:14
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    Borrell: Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, en büyük barış ve istikrar krizini üretti

    AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın ardından basın toplantısı düzenledi.

    "YAŞANANLAR AVRUPA'DA Kİ EN BÜYÜK BARIŞ VE İSTİKRAR KRİZİ"

    Rusya-Ukrayna arasında yaşanan süreci ''Avrupa’da en büyük barış ve istikrar krizi'' olarak niteleyen Borrell, “Çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Varlığımızın çerçevesini oluşturan ve inandığımız Soğuk Savaş’tan beri elde edilen uluslararası düzene dair her şey sorgulanma noktasına geldi. Ukrayna sınırına asker gönderilmesini kınadık, Ukrayna’nın güneyinde Rusya destekli ayrılıkçı grubun saldırılarını da. Ukrayna’ya askeri tansiyonu yükseltmeye yarayacak her türlü manipülasyonu da kınadık" dedi.

    Borrell: Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, en büyük barış ve istikrar krizini üretti #1

    "PUTİN'İ MİNSK ANLAŞMASI VE ULUSLARARASI HUKUKA UYMAYA DAVET EDİYORUZ"

    Borrell, “Ayrıca Minsk Anlaşması ve uluslararası hukuku hiçe sayarak sindirme manevrasına karşı koymayı başaran Ukrayna’yı kutlarız. Konsey toplantımız devam ederken Rusya Devlet Başkanı Putin’i Minsk Anlaşması ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyoruz’’ dedi.

    Borrell, "Ukrayna’ya karşı bir girişim çok sert bir karşılık alacaktır. Belarus’tan gelecek bir saldırı olursa da aynı karşılığı alacaktır’’ ifadelerini kullandı.

    Borrell: Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, en büyük barış ve istikrar krizini üretti #2

    "UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ AVRUPA'NIN GÜVENLİĞİDİR"

    Ukrayna'ya destek vermeye devam edeceklerini bildiren Borrell, “Ukrayna’ya destek vermeye devam edeceğiz. Bugün komisyonun önerdiği 1.2 milyar euro yardımı onayladık. Ukrayna’nın güvenlik çabalarını desteklemeye devam edeceğiz. Çünkü Ukrayna’nın güvenliği Avrupa’nın güvenliğidir. Ayrıca bir askeri eğitim programını da onayladık ve yalan haberler ile siber saldırılara karşı desteğimizi arttırdık. AB misyonumuz açık olmaya devam ediyor ve tamamen operasyonel olmaya devam ediyor. AB ülkelerinin misyonları da aynen devam ediyor'' dedi.

    Borrell: Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, en büyük barış ve istikrar krizini üretti #3

    "BOSNA HERSEK'TE KONUSU DA GÖRÜŞÜLDÜ"

    Borrell, AB dışişleri bakanlarının Bosna Hersek’te yaşanan son gelişmeleri de ele aldığını bildirerek, "Ülkenin toprak ve siyasi bütünlüğünü ve işlerliğini korumak için görüştük. Avrupa’da bölünmüş bir Bosna Hersek değil ferah bir geleceği olan bir Bosna Hersek arzu ediyoruz. AB Dış Eylem Servisi ülkedeki anayasa ve diğer reformların gerçekleştirilmesi için gereken tüm araçlarımızı harekete geçireceğiz. Bunun yanında yaptırım ihtimalimizi de son çare olarak koruyoruz" ifadelerini kullandı.

    AB Dışişleri Bakanları Konseyi'nde ayrıca iklim değişikliği hakkında diplomasi ve Körfez politikaları yanında Yemen ve Mali konularının da görüşüldüğü bildirildi.

    Borrell: Rusya, İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana, en büyük barış ve istikrar krizini üretti #4


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