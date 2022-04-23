Petrol
106.18
-1.98%
Euro
15.92
-0.17%
Dolar
14.74
0.27%
Altın
915.67
-0.75%
Borsa
2473
-3.30%
Bitcoin
588.959
-1.26%
BTXN Coin
27.80
-4.69%
Bitexen
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Bosna Hersek'te 5.7 büyüklüğünde deprem

    Mostar kenti yakınlarında 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
    • 23.04.2022 - 00:37
    • Güncelleme : 23.04.2022 - 01:05
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Bosna Hersek'te 5.7 büyüklüğünde deprem

    Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi'nin aktardığı son dakika bilgisine göre, Bosna Hersek'in Mostar kenti yakınlarındaki Stolac'ta 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

    Yerin 2 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, başkent Saraybosna dahil olmak üzere birçok şehirde şiddetli hissedildi.

    Can ve mal kaybı bilgisi yok

    Henüz can ve mal kaybına ilişkin bir bilgi paylaşılmazken, Mostar’da binaların zarar gördüğü görüldü.

    Ayrıntılar gelecek

    Bosna Hersek te 5.7 büyüklüğünde deprem #1


    İlginizi Çekebilir

    Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı
    3. Sayfa

    Kocaeli'de 3 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken evi yaktı

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!
    Borsa Robot

    Ücretsiz uygulama ile borsada kazan!

    KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı? 2022 KYK mayıs ödemeleri...
    Gündem

    KYK burs ve kredileri bayramdan önce yatar mı? 2022 KYK mayıs ödemeleri...

    Görüş Bildir