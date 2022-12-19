Bosnalı kız kardeşler farklı dekore ettikleri hobbit evler inşa ediyor

Kresevo'da yaşayan dört kız kardeşin doğdukları şehri tanıtmak amacıyla yaptıkları ve beş evden oluşan "hobbit köyü", hem "Orta Dünya" hem de Bosna Hersek kültürünün izlerini taşıyor.

Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Kresevo'da, "hobbit evleri" olarak bilinen toprağa gömülü ve ilginç mimarisiyle dikkat çeken evler, yaz aylarında ziyaretçilere kapılarını açacak.

Kresevo'yu tanıtmak istiyorlar

Dünyaca ünlü yazar J.R.R. Tolkien'in kurgusal Orta Dünya evreninde bir ırk olan Hobbitlerin yaşadığı yerler olarak resmedilen hobbit evlerinin dekorasyonu, Bosnalı dört kız kardeş tarafından yapılıyor.

Bosna Hersek'te doğdukları Kresevo'yu tanıtmak isteyen kız kardeşler, beş evden oluşan bir hobbit köyü kurarak hem turizme katkı sağlamayı hem de turistlere alışılmışın dışında bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Hobbit evi fikrini ortaya atan Marija Milicevic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, jeoloji mühendisi olduğunu ifade ederek toprağın içinden "gülümseyen" evlerin çizim ve yapımında en büyük desteği aile ve kız kardeşlerinden aldığını söyledi.

Her kız kardeş bir ev dekore ediyor

Kız kardeşlerden her birinin bir evi alarak istediği şekilde dekore ettiğini aktaran Marija, iki evin tamamlandığını, kalan üç evin de bitmek üzere olduğunu ifade etti.

Marija, farklı ülkelere gitmek ve sıra dışı yerlerde konaklamaya olan ilgisi nedeniyle bu tarz bir yer yapmak istediğini belirterek "Farklı bir şey yapmak istedik. Aklımıza bu evler geldi. Yeni Zelanda'ya yapılan hobbit evlerini örnek aldık ancak her eve Kresevo ruhunu yansıtmak istedik." dedi.

Hobbit evlerini yapmaya şubatta başladıklarına işaret eden Marija, çalışmaların ilkbahar aylarına kadar biteceğini belirtti.

Marija, kendi yaptığı hobbit evine "Ober" ismini verdiğini söyleyerek "İsmi, bir zamanlar cıva çıkartılan Ober Mağarası'ndan esinlenerek verdim. Evdeki tüm detaylar da cıva ile bağlantılı. Tavanı da mağara tavanına benzer yaptık." diye konuştu.

Bir evin dekorasyonunu ebeveynlerine bırakmaya karar verdiklerini ifade eden Marija, hobbit evlerine ilginin giderek artığını, hobbitleri sevenlerin bu evleri ziyaret ettiğini dile getirdi.

"İnsanları geçmişe götürüyoruz"

Mimar olan bir diğer kız kardeş Milijana Milicevic, evine "Ihlamur" adını verdiğini belirterek ıhlamurun mutlu bir çocukluk ve doğayla özdeşleşen bir bitki olduğunu söyledi.

Mesleği gereği evlerin çizim aşamasını üstlendiğini ifade eden Milijana, toprağa gömülü ev yapmanın zor bir iş olduğunu belirtti.

Milijana, insanların son dönemde "farklı" olana ilgi duyduğuna işaret ederek "İnsanları geçmişe götürüyoruz. Kendi mahremiyetleri de oluyor." dedi.

AA'nın haberine göre, Hobbit evlerinin inşasında çalışan ustaların projeye çok şaşırdığını anlatan Milijana, "Özellikle daire şeklindeki ahşap kapıyı yapmak oldukça ilginçti çünkü bu zamana kadar buralarda hiç yapılmamıştı." diye konuştu.

Üçüncü kız kardeş Vedrana Milicevic de tarihte Bosna kraliçelerinden Katarina'nın yaşadığı şehri örnek alarak hobbit evi inşa ederken, Valentina Millicevic ise dağ tarzında bir dekorasyon tasarlıyor.