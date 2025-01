'Brad Pitt'le Aşk' dolandırıcılığı: Mağdur kadın yaşadıklarını anlattı

Haber Merkezi

Fransa'dan Türkiye'ye uzanan aşk oyunu...

Fransa’da Anne isimli 53 yaşındaki iç mimar kadın, sosyal medyada kendisini ünlü aktör Brad Pitt olarak tanıtan bir dolandırıcının kurbanı oldu.

YAPAY ZEKALI BRAD PİTT

Sahte sosyal medya hesabı aracılığıyla kadınla iletişime geçen dolandırıcı, yapay zeka tarafından oluşturulan videolar ve düzenlenmiş görüntülerle kendisini Brad Pitt olarak tanıttı.

Dolandırıcının böbrek tedavisi için acil paraya ihtiyacı olduğunu ve Angelina Jolie ile boşanma sürecinde banka hesaplarına erişemediğini öne sürerek kadını kandırdığı ortaya çıktı.

830 BİN DOLAR VERDİ

Sahte 'Brad Pitt', kanser tedavisi, gümrük vergisi ve lüks hediyeler gibi çeşitli bahanelerle kadından toplam 830 bin dolar aldı.

Paralar Türkiye'deki bir bankaya yatırıldı.

GÜVENİNİ KAZANDI

Sahte Brad Pitt’in gönderdiği şiirler ve mesajlar, Anne’i etkiledi.

Anne ilk başlarda şüphelendiğini söylese de yapay zekâ tarafından oluşturulan videolar ve görüntüler sayesinde dolandırıcı güven kazandı.

MİLYONER KOCASINDAN BOŞANDI

Hatta daha da ileri gidip kadına evlilik teklif etti. Kadının milyoner eşinden boşanmasına neden oldu.

Gerçek Brad Pitt'in yeni kız arkadaşı Ines de Ramon'la fotoğraflarını gören Anne, kandırıldığını anladı ve 2024 yazında polise şikayette bulundu.

DEPRESYONA GİRDİ

Yaklaşık iki yıl boyunca dolandırıcıya gönderilen paranın izleri takip edilse de dolandırıcıların izlerini profesyonel bir şekilde gizlediği belirtiliyor.

Anne, yaşananların ardından ağır bir depresyon geçirmeye başladı ve şu anda bir klinikte tedavi görüyor.

NASIL TANIŞTIĞINI ANLATTI

Anne, TF1 kanalında yayımlanan Seven to Eight programında, dolandırıcıların kendisini nasıl hedef aldığını anlattı.

Sosyal medyada tanıştığı kişinin Brad Pitt olduğuna inanan Anne, "Aşk dolu" bir ilişki yaşadığını düşündü.

"BANA SALDIRMAYIN, BENİ KÖTÜLEMEYİN"

Açıklamalarda bulunan mağdur Anne isimli kadın, "Evet dolandırıldım. Hata yaptım. Kendi kendime çok kez, bu gerçek olamaz dedim, ama kapıldım. Ben kötü bir insan değilim. Bana saldırmayın. Beni kötülemeyin" ifadelerini kullandı.

Ancak Pitt’in, partneri Inés de Ramon ile yaz aylarında medyada yer alması, Anne’nin bir dolandırıcılığa kurban gittiğini anlamasını sağladı.

"KİMSEYE ZARAR VERMEDİM"

Anne, yaşadığı acıyı, "Bana bunu neden yaptılar? Kimseye zarar vermedim. Bu insanlar cehennemi hak ediyor" sözleriyle dile getirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Uzmanlar ise Fransa’da aşk dolandırıcılığı vakaları arasında en büyüklerinden biri olduğunu kaydetti.

Fransız polisi olay ile ilgili soruşturma başlattı.

ALAY KONUSU OLDU

TF1 kanalında yayımlanan program, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak bir alay konusu oldu.

Toulouse Futbol Kulübü ve Netflix Fransa gibi hesaplar da konuyla ilgili esprili paylaşımlar yaptı.

Bu durum, TF1’in programı platformlarından kaldırmasına neden oldu.

Olay, yapay zekâ ve sosyal medya üzerinden gerçekleştirilen dolandırıcılıkların artan tehlikesine dikkat çekti.