Trump faiz indirimi için bir kez daha çağrı yaptı

İHA

ABD Başkanı Donald Trump, bu kez Fed'i hedef aldı..

Faiz indirimi için bir kez daha çağrı yapan Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) işleri ağırdan aldığını bildirdi. Trump, "Fed faizleri indirmeli" ifadesinde bulundu.

Açıklamalarının devamında Trump, ABD'nin gümrük vergilerinden haftada milyarlarca dolar kazandığını vurgulayarak, Çin'in zaten gülünç derecede yüksek olan gümrük vergilerini artırdığına dikkat çekti.

"EKONOMİK OLARAK DÜNYANIN EN BASKIN ÜLKESİ OLACAK"

ABD Başkanı Donald Trump, Florida'dan Washington'a dönerken Air Force One uçağında, tepki çeken yeni gümrük vergilerine ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.

Piyasalarda olacakları söyleyemeyeceğini belirten Trump, "Ama size şunu söyleyebilirim ülkemiz çok daha güçlendi ve bunun sonunda eşi benzeri olmayan bir ülke olacak. Ekonomik olarak dünyanın en baskın ülkesi olacak" dedi.

"BİR ŞEYİ DÜZELTMENİZ İÇİN İLAÇ ALMANIZ GEREKİR"

Bir muhabirin hisselerdeki düşüş nedeniyle piyasalarda tolere edilemeyecek bir sıkıntı olup olmadığı sorusunu cevaplayan Trump, "Bence sorunuz çok aptalca. Hiçbir şeyin kötüye gitmesini istemem ama bazen bir şeyi düzeltmek için ilaç almanız gerekir" ifadesini kullandı.

Başka ülkeler tarafından ABD’ye çok kötü davranıldığını belirten Trump, "İşletmelerimizi, paramızı, işlerimizi aldılar, Meksika'ya, Kanada'ya taşıdılar, çoğunu Çin'e taşıdılar ve bu sürdürülebilir değil" şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Nisan’da yeni gümrük vergilerini açıklamasının ardından küresel piyasalarda büyük bir düşüş yaşanmıştı.