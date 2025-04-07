Fransa ve Mısır arasında stratejik anlaşma

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron resmi temaslarda bulunmak üzere Mısır'da...

Mısır resmi ajansı MENA'nın haberine göre, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, başkent Kahire'deki İttihadiyye Sarayı'nda bir araya geldi.

Görüşmede Sisi ile Macron, iki ülke ilişkilerini stratejik ortaklık seviyesine yükseltme yönünde ortak bir deklarasyona imza attı.

STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

İmza töreninin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Sisi, Kahire ile Paris arasındaki ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltildiğini belirtti.

Konuşmasında Filistin meselesine değinen Sisi, "Filistin meselesine adil bir çözüm bulunmadıkça, Orta Doğu'da barış ve istikrar hayal olarak kalacaktır." dedi.

Mevkidaşı Macron ile Gazze'de ateşkese geri dönülmesi gerektiğini vurguladıklarını kaydeden Sisi, Filistinlilerin topraklarından zorla göç ettirilmesine yönelik tüm çağrıları reddetme konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

Macron ile İsrail işgalinin Suriye topraklarında sona ermesi gerektiğini vurguladıklarını ifade eden Sisi, Gazze'deki ateşkesin sağlanmasının ardından Kahire'de Gazze'nin yeniden inşası için uluslararası bir konferans düzenleme kararlılıklarını vurguladı.

"GAZZE'YE SALDIRILARIN YENİDEN BAŞLAMASINI KINIYORUZ"

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise konuşmasında Fransa’nın "tarihi ve stratejik ortağı" olarak tanımladığı Mısır’da olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

"Mısır’ın bölgesel ve ulusal istikrar ve refah yoluna" eşlik etmek için Mısır’a geldiğini ve iki ülke arasında imzalanan Stratejik Ortaklık Anlaşmasının güçlü ilişkilerin bir göstergesi olduğunu ifade eden Macron, Fransa'nın, özellikle bölgesel koşulların kötüleştiği ve Mısır ekonomisinin sınandığı bir ortamda, Mısır'ın istikrarına olan bağlılığını vurguladı.

"HALKIN YERİNDEN EDİLMESİNE KARŞIYIZ"

Sisi ile ikili ilişkilerin yanı sıra "ortak bölgesel vizyonu" da değerlendirdiklerini kaydeden Macron, İsrail’in ateşkes sürecini bozarak Gazze’ye saldırılarını yeniden başlatmasını barışın tesisi yolunda bir "geriye gidiş" olarak niteleyerek, "Sivil halk, rehineler ve aileleri ile tüm bölge için büyük bir gerileme niteliğinde olan İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının yeniden başlamasını kınıyoruz. Ateşkesin derhal yeniden sağlanmasını ve Hamas’ın Gazze’de tuttuğu rehinelerin salıverilmesini talep ediyoruz." dedi.

Ayrıca Macron, "Gazze ve Batı Şeria'nın herhangi bir şekilde ilhak edilmesine ve halkın yerinden edilmesine kesinlikle karşı" olduklarını ve Gazze'nin ilhakının "uluslararası hukukun ihlali ve İsrail de dahil olmak üzere tüm bölgenin güvenliğine yönelik ciddi bir tehdit" oluşturacağını vurguladı.

Öte yandan Hamas’ın gelecekte kurulacak Filistin yönetiminde "herhangi bir rol üstlenmemesi ve İsrail için bir tehdit oluşturmaması gerektiği" yorumunda bulunan Macron, "sadece siyasi cevabın, Gazze’de ve bölgedeki güvenlik ve barışı garanti altına alabileceğini" belirtti.

Bu bağlamda Macron, gelecek aylarda Suudi Arabistan ile eş başkanlığını yapacakları iki devletli çözüme yönelik bir konferansın düzenleneceğini duyurdu.

ÜÇLÜ GAZZE ZİRVESİ

Mısır-Fransa zirvesinin ardından, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Ürdün Kralı 2. Abdullah ile gerçekleştirilecek üçlü zirve düzenlenecek.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin davetiyle, bugün Mısır'da Gazze'deki gelişmelerin ele alınacağı Ürdün-Mısır-Fransa zirvesi, İsrail'in Gazze Şeridi'nde Filistinlilere yönelik saldırılarını yoğunlaştırdığı ve ateşkesi ihlal ederek soykırımı sürdürdüğü bir dönemde gerçekleştiriliyor.

Macron, dün akşam saatlerinde Kahire'ye gelerek 3 gün sürecek resmi ziyaretine başlamıştı.