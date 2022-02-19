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    Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye yeni dava

    Angelina Jolie ile Brad Pitt'in olaylı ayrılığının ardından yeni bir dava daha açıldı. Pitt, Fransa'daki üzüm bağında sahip olduğu hisseleri kendisinden habersiz satan eski eşi Jolie'ye dava açtı.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2022 - 12:46
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    Brad Pitt'ten Angelina Jolie'ye yeni dava

    Oyuncular Brad Pitt (58) ile Angelina Jolie (46), 2008 yılında ortak olarak Fransa’daki Chateau Miraval isimli bir üzüm bağından hisse almıştı.

    Çift, altı yıl sonra da burada evlenmişti.

    Pitt, eski eşi Jolie’yla anlaşmaları kapsamında birbirlerinin izni olmadan hisselerini satamayacaklarını belirtmişti.

    HİSSELERİ SATINCA DAVACI OLDU

    Ancak Angelina Jolie, beraber hisse aldıkları üzüm bağının hisselerini sattı.

    Bunu duyan Brad Pitt, eski eşinden davacı oldu.

    Brad Pitt ten Angelina Jolie ye yeni dava #1

    ‘VERİMLİ ŞEKİLDE YÖNETİLMİYOR’

    Jolie’nin kendi payını bir Rus oligarkın sahip olduğu bir şirkete sattığı aktarıldı.

    Pitt, mahkemeye Shefler isimli şirketin katılımının şaraphaneyi verimli bir şekilde yönetme yeteneğine zarar verdiğini söyledi.


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