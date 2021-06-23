Brexit karşıtları, Londra'da toplandı

Londra'da bir araya gelen göstericiler, AB'den ayrılık sebebiyle Başbakan Johnson'a tepki gösterdi.

İngiltere, Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılsa da etkileri kısa sürede geçecek gibi görünmüyor.

Brexit karşıtları, başkent Londra'daki parlamento binası önünde, AB'den ayrılma kararı olarak bilinen Brexit'in 5'inci yıl dönümü nedeniyle gösteri düzenledi.

BREXIT GÖSTERİSİNDE JOHNSON'A TEPKİ

Londra yönetimine tepki gösterilen protestoda, Başbakan Boris Johnson'a tepki pankartı açıldı.

Pankartta, koronavirüse benzetilen Johnson için "İngiltere'nin en ölümcül türü" yazması dikkati çekti.

AVRUPALILAR, İNGİLİZLERİ İZLİYOR

Öte yandan, yüzde 51.9 oranında "evet" oyunun çıktığı Brexit referandumundan beş yıl sonra çoğu Avrupalının, İngilizleri AB'de memunniyetle görecekleri sonucu ortaya çıktı.

Sonuçları Euronews tarafından paylaşılan ankette, pek çok Avrupalının, İngiltere'nin blok dışında nasıl hareket ettiğini merakla izlediği belirtildi.

Brexit'in iyi sonuç vermesi halinde, AB sınırları içerisinde yaşayanların da kendi ülkelerinin Birlik'ten çıkışını düşünebilecekleri aktarıldı.

DÖRT ÜLKEDE ANKET

Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya'da yapılan ankette, yakın gelecekte AB'den ayrılmayla ilgili referandum yapılması durumunda bu ülkelerde yaşayanların ülkelerinin üye devlet olarak kalması yönünde oy kullanacağı sonucu ortaya çıktı.

Fransızların ve İtalyanların yüzde 61'i, Almanların yüzde 65'i ve İspanyolların yüzde 84'ü AB'de kalmaktan yana olduklarını bildirdi.

İngilizlerin AB'den ayrılma kararının doğru olup olmadığının sorulduğu ankette Fransızların yüzde 42'si, İtalyanların yüzde 39'u, Almanların yüzde 48'i ve İspanyolların yüzde 61'i kararı yanlış bulduklarını ifade etti.

İNGİLTERE YENİDEN AB'YE DÖNSÜN MÜ SORUSU

Fransa'da "İngiltere ve ekonomisi beş yıl içinde iyi durumda olursa, AB'den ayrılmayı destekleme olasılığım daha yüksek olacak" diyenlerin oranı yüzde 47 olurken, bu oran Almanya'da yüzde 36, İtalya'da yüzde 50 ve İspanya'da yüzde 33 oldu.

İngiltere'nin AB'ye yeniden katılmasının desteklenip desteklenmediğine yönelik bir soruya verilen "desteklerim" cevabının oy dağılımı ise Fransa'da yüzde 36, Almanya'da yüzde 40, İtalya'da yüzde 43 ve İtalya'da yüzde 46 şeklinde gerçekleşti.