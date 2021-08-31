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    Brezilya Amazonlarında yangınlar ağustos ayında beş kat arttı

    Brezilya Amazonu ormanlarında, yangınların temmuz ayından itibaren 5 kattan fazla arttığı bildirildi.
    • AA
    • 31.08.2021 - 22:17
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    Brezilya Amazonlarında yangınlar ağustos ayında beş kat arttı

    Brezilya Amazonlarında, ağustos ayında 27 bin 910 noktada yangın tespit edildi.

    Bu sayı temmuzda 4 bin 977 iken, geçen aya kıyasla 5 kattan fazla artışa karşılık geldiği belirtildi.

    BÖLGE ORMANSIZLAŞTIRILIYOR

    Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü (INPE) verilerine göre, Amazonlarda son yıllarda ağaç kesiminin giderek artmasının yanı sıra maden aramaları nedeniyle bölge hızla ormansızlaştırılıyor.

    Brezilya Amazonlarında yangınlar ağustos ayında beş kat arttı #1

    ÇEVRECİLER TEPKİLİ

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ülkesinin ekonomik olarak bölgeden daha fazla kazanç sağlaması gerektiğini savunması, çevrecilerin sıklıkla tepkisine neden oluyor.

    Brezilya Amazonlarında yangınlar ağustos ayında beş kat arttı #2

    926 KİLOMETRE ALAN ZARAR GÖRDÜ

    INPE, haziranda Amazon ormanlarında çıkan yangınlar nedeniyle 926 kilometrekare alanın kaybedildiğini duyurmuştu.

    Brezilya Amazonlarında yangınlar ağustos ayında beş kat arttı #3

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