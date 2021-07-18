Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro taburcu oldu

Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle 14 Temmuz'da başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırılmış, ardından 15 Temmuz'da Sao Paulo'daki Vila Nova Star Hastanesi'ne sevk edilmişti.

Bolsonaro'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirilerek, hastaneden doğruca Congonhas Havaalanına gittiği ve oradan başkent Braslia'ya geçeceği aktarıldı.

Hastaneden çıkarken açıklama yapan Bolsonaro, yarın görevine döneceğini açıkladı.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Gazetecileri gerçek olmayan bilgileri yaymaklar suçlayan Bolsonaro, "Siz basında genellikle bizim yapmadığımızı yayınlıyorsunuz. Bir kez daha devlet başkanlığını ülke için yaptığının tam tersini yayınlıyorsunuz" dedi.