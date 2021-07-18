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    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro taburcu oldu

    Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro kaldırıldığı hastanede tedavisinin ardından taburcu edildi.
    • AA
    • 18.07.2021 - 23:40
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    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro taburcu oldu

    Brezilya'nın aşırı sağcı devlet başkanı Jair Bolsonaro, kronik hıçkırık rahatsızlığı nedeniyle 14 Temmuz'da başkent Brasilia'daki askeri hastaneye kaldırılmış, ardından 15 Temmuz'da Sao Paulo'daki Vila Nova Star Hastanesi'ne sevk edilmişti.

    YARIN GÖREVİNE DÖNÜYOR

    Bolsonaro'nun tedavisinin ardından taburcu edildiği bildirilerek, hastaneden doğruca Congonhas Havaalanına gittiği ve oradan başkent Braslia'ya geçeceği aktarıldı.

    Hastaneden çıkarken açıklama yapan Bolsonaro, yarın görevine döneceğini açıkladı.

    Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro taburcu oldu #1

    GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

    Gazetecileri gerçek olmayan bilgileri yaymaklar suçlayan Bolsonaro, "Siz basında genellikle bizim yapmadığımızı yayınlıyorsunuz. Bir kez daha devlet başkanlığını ülke için yaptığının tam tersini yayınlıyorsunuz" dedi.


    Brezilya Devlet Başkanı, 2018'deki seçim kampanyası sırasında bıçaklı saldırıya uğramış, bağırsaklarından yaralanan Bolsonaro ölümden dönmüştü.

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