Brezilya Devlet Başkanı evinde düşerek bir beyin kanaması geçirdi

Haber Merkezi

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kötü bir kaza geçirdi.

Başkan Lula, pazar günü evinde geçirdiği bir kaza sonucu düşerek bayıldı.

Hastaneye kaldırılan Lula'nın 'Küçük bir beyin kanaması' geçirdiği tespit edildi.

BRICS ZİRVESİ ZİYARETİNİ İPTAL ETTİ

Lula, BRICS Zirvesi için Rusya'ya yapacağı ziyareti iptal etti.

Başkanlık ofisinden yapılan açıklamada, 78 yaşındaki Lula'nın uzun mesafeli uçuşlardan geçici olarak kaçınması yönünde tıbbi tavsiye aldıktan sonra zirveye video konferans yoluyla katılacağı belirtildi.

"KÜÇÜK BİR BEYİN KANAMASI"

Lula'nın doktoru Roberto Kalil, GloboNews TV kanalına verdiği röportajda, Başkan'ın düşmesi sonucu başının arkasında “büyük” bir travma meydana geldiğini, dikiş atılması gerektiğini ve temporal-frontal bölgede “küçük bir beyin kanaması” oluştuğunu söyledi.

“Bu hafta boyunca tekrar testler yapılmasını gerektirecek bir durum. Herhangi bir beyin kanaması teorik olarak ilerleyen günlerde daha da kötüleşebilir, bu nedenle gözlem önemlidir.” diyen Kalil, Lula'nın durumunun iyi olduğunu ve normal faaliyetlerde bulunabileceğini sözlerine ekledi.

DURUMU 'ÇOK İYİ'

Hastanenin hazırladığı raporda, Lula'ya “uzun mesafeli hava yolculuklarından kaçınmasının tavsiye edildiği ancak bunun dışında normal görevlerini yerine getirebileceği” belirtildi.

Hükûmet, Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın BRICS zirvesine katılacak Brezilya heyetine liderlik etmek üzere görevlendirildiğini ve pazar günü yola çıkacağını açıkladı.

Kongre üyesi ve Lula'nın İşçi Partisi Başkanı Gleisi Hoffmann, Başkan ile konuştuğunu ve “çok iyi durumda olduğunu, sadece uzun bir yolculuktan kaçındığını” söyledi.