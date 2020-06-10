Brezilya'da 1272 kişi daha hayatını kaybetti

Ülkede, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 38 bin 406 oldu.

Brezilya Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre, salgın sebebiyle son 24 saatte 1272 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 38 bin 406'ya yükseldi.

VAKA SAYISI 739 BİNİ GEÇTİ

Vaka sayısı da 32 bin 91 artarak, 739 bin 503'e çıktı. Ülkede 311 bin 64 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Dünyada ABD'den sonra en çok koronavirüs vakasının görüldüğü 211 milyondan fazla nüfusa sahip Brezilya, Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendiriliyor.

MEKSİKA'DA 596 ÖLÜM

Öte yandan, Meksika'da ise can kaybı son 24 saatte 596 artarak 14 bin 649'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı da 4 bin 199 artışla 124 bin 301'e çıktı.