Brezilya'da 4 milyondan fazla insanda korona belirtisi

Brezilya'da mayıs ayında ülkede 4,2 milyon kişinin tat, koku kaybı, öksürük ve yüksek ateş gibi koronavirüs benzeri semptomlar gösterdiği ortaya çıktı.

Brezilya basınında yer alan haberde, IBGE'nin Sağlık Bakanlığı iş birliğinde Brezilya'nın 3 binden fazla şehrinde yaşayan yaklaşık 200 bin aileyle yaptığı ankete göre, mayıs ayında ülkede 24 milyon kişide grip benzeri semptomlara rastlandı.

4 MİLYONDAN FAZLA İNSANDA KORONA SEMPTOMLARI

Bu kişilerden 4,2 milyonu tat ve koku kaybı, solunum güçlüğü, öksürük, yüksek ateş ile göğüs ağrısı gibi koronavirüs ile ilişkili semptomlar gösterdi.

Bunlardan 3,8 milyonu tat ve koku duyusu kaybı yaşarken, 1 milyonu öksürük, yüksek ateş ve solunum zorluğu yaşadı. 991 bin kişi de öksürük, yüksek ateş ve göğüs ağrısından şikayet etti.

MAYIS AYINDA 19 MİLYON KİŞİ ÇALIŞAMADI

Ankete göre, koronavirüse karşı alınan önlemler nedeniyle 19 milyon kişi mayıs ayında çalışamazken, bunlardan ülkedeki iş sahiplerinin yüzde 11,5'ine tekabül eden 9,7 milyon kişi de ücret alamadı.

Mayıs ayında ülkedeki ailelerin yüzde 38,7'sine hükümet tarafından salgın nedeniyle 847 Brezilya reali (yaklaşık 160 dolar) para yardımı yapıldı.

ABD'DEN SONRA EN ÇOK ETKİLENEN ÜLKE

Dünyada koronavirüs salgınından ABD'den sonra en çok etkilenen ülke olan Brezilya'da 52 bin 645 kişinin hayatına mal olan virüs, bugüne kadar 1 milyon 145 bin 906 kişide görüldü.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak değerlendiriliyor.