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Brezilya'da annesiyle beraber eşini öldürdü

Brezilya'da annesiyle beraber eşini öldürdü Luiz Garnica isimli adam, kendisini aldatması üzerine boşanma hazırlıkları yaptığı eşini, annesi ile birlikte fare zehriyle öldürdükleri şüphesiyle tutuklandı.