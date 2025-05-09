Brezilya'da annesiyle beraber eşini öldürdü

Brezilya'da yaşayan 37 yaşındaki pilates eğitmeni Larissa Rodrigues, evinde haraketsiz bir şekilde bulundu.
Yakınlarının ihbarı üzerine eve gelen sağlık ekipleri kadının öldüğünü belirlerken, olayla ilgili de soruşturma başlatıldı.
Şüpheli ölümün üzerine elde edilen adli tıp raporlarında, Rodrigues’in vücudunda “chumbinho” adlı yasa dışı ve ölümcül etkili bir tarım ilacı tespit edildi.
KAYINVALİDESİNDEN ŞÜPHELENİLDİ
Polis, genç kadının kayınvalidesi tarafından zehirlendiğini düşünüyor.
Ancak ortaya çıkan aldatma detayı, dikkatleri kadının eşi Luiz Garnica'ya çevirdi.
ALDATILDIĞINI ÖĞRENDİ
İddialara göre Rodrigues, eşinin yaklaşık 18 aydır başka biriyle ilişki yaşadığını öğrenmiş ve boşanma hazırlıklarına başlamıştı.
Garnica ise eşini baygın halde bulduğunu ve müdahale ettikten sonra sağlık ekiplerini aradığını öne sürdü.
Ancak olay yerinde temizlik yapılması ve Garnica’nın çelişkili ifadeleri şüpheleri artırdı.
ANNE VE OĞLUNA TUTUKLAMA
Soruşturma kapsamında, Arrabaça’nın cinayetten kısa süre önce zehir temin etmeye çalıştığı da ortaya çıktı.
Anne ve oğul, haklarındaki suçlamaları reddetse de cezaevine gönderildi.
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