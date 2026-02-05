Abone ol: Google News

Brezilya'da aracının kaputunu açmak için duran sürücü köprüden düşerek can verdi

Ülkede yaşanan kazada kaputunu kapatmak için araçtan inen sürücü, arkadan gelen aracın çarpması sonucu köprüden düşüp hayatını kaybetti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.02.2026 18:28
  • Brezilya'da bir sürücü, aracının kaputunu açmak için durdu.
  • Araca arkadan çarpan başka bir araç, sürücünün köprüden düşmesine neden oldu.
  • Sürücü hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.

Brezilya'da akıllara durgunluk veren kaza...

Yolda aracıyla ilerleyen bir sürücü araçta oluşan arıza nedeniyle yolun ortasında durdu. 

Şahıs, daha sonra kaputu açmak için aracından indi. 

ARKADAN GELEN ARABA ÇARPTI 

Tam bu sırada arkadan gelen otomobil şahsın otomobiline çarptı. 

Sürücü, arkadan gelen aracın çarpmasının etkisi ile savrularak köprüden aşağı düştü. 

HAYATINI KAYBETTİ

Kimliği belirlenemeyen şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi. 

Talihsiz vatandaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. 

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı. 

Dünya Haberleri