Brezilya'da aracının kaputunu açmak için duran sürücü köprüden düşerek can verdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilya'da akıllara durgunluk veren kaza...

Yolda aracıyla ilerleyen bir sürücü araçta oluşan arıza nedeniyle yolun ortasında durdu.

Şahıs, daha sonra kaputu açmak için aracından indi.

ARKADAN GELEN ARABA ÇARPTI

Tam bu sırada arkadan gelen otomobil şahsın otomobiline çarptı.

Sürücü, arkadan gelen aracın çarpmasının etkisi ile savrularak köprüden aşağı düştü.

HAYATINI KAYBETTİ

Kimliği belirlenemeyen şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Talihsiz vatandaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.