Brezilya'da aracının kaputunu açmak için duran sürücü köprüden düşerek can verdi

- Brezilya'da bir sürücü, aracının kaputunu açmak için durdu.
- Araca arkadan çarpan başka bir araç, sürücünün köprüden düşmesine neden oldu.
- Sürücü hastaneye kaldırıldı ama kurtarılamadı.
Brezilya'da akıllara durgunluk veren kaza...
Yolda aracıyla ilerleyen bir sürücü araçta oluşan arıza nedeniyle yolun ortasında durdu.
Şahıs, daha sonra kaputu açmak için aracından indi.
ARKADAN GELEN ARABA ÇARPTI
Tam bu sırada arkadan gelen otomobil şahsın otomobiline çarptı.
Sürücü, arkadan gelen aracın çarpmasının etkisi ile savrularak köprüden aşağı düştü.
HAYATINI KAYBETTİ
Kimliği belirlenemeyen şahsın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.
Talihsiz vatandaş burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
O ANLAR KAMERADA
Öte yandan yaşanan kaza anları saniye saniye kameraya yansıdı.