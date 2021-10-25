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Brezilya’da, balığın güvercin avı kamerada

Brezilya’da, balığın güvercin avı kamerada

Patos de Minas kentinde, nehir kenarında su içen güvercin etçil bir balık tarafından avlandı. Güvercin, suda çırpınarak balığın ağzından kurtulabildi.