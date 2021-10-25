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    Brezilya’da, balığın güvercin avı kamerada

    Patos de Minas kentinde, nehir kenarında su içen güvercin etçil bir balık tarafından avlandı. Güvercin, suda çırpınarak balığın ağzından kurtulabildi.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2021 - 11:07
    • Güncelleme : 25.10.2021 - 11:31
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    Brezilya’da, balığın güvercin avı kamerada

    Brezilya'nın Patos de Minas kentinde, 1 Haziran tarihinde, bir balığın güvercin avladığı anlar kameraya yansıdı.

    Su içmek ve serinlemek için nehre gelen güvercinlerden biri, etçil balığı fark etmeden kıyıya yanaştı.

    Bir süre hareketsiz kalan balık, bir kaya taklidi yaparak bekledi.

    SUDA ÇIRPINDI

    Güvercinin kendisine yaklaşmasını fırsat bile balık, bir anda harekete geçti.

    Güvercin, üzerine atlayan balığın dişleri arasından kurtulabilmek için suda çırpınmaya başladı.

    Brezilya’da, balığın güvercin avı kamerada

    YEM OLMAKTAN KURTULDU

    Yaşam mücadelesi veren güvercin, balık kendisini suyun derinliklerine çekmeden kurtulmayı başardı.

    Balığa yem olmaktan kurtulan güvercin, kanatlanarak bölgeden uzaklaştı.

    Brezilya’da, balığın güvercin avı kamerada #1

    Brezilya’da, balığın güvercin avı kamerada #2

    Brezilya’da, balığın güvercin avı kamerada #3

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