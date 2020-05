Manaus Belediye Başkanı Neto, koronavirüs ölümleri nedeniyle suçladığı Devlet Başkanı Bolsonaro için "Kapa çeneni ve evde kal. İstifa et." ifadelerini kullandı.

Koronavirüs salgını, Brezilya'da etkisini gün geçtikçe daha fazla gösteriyor.

Latin Amerika ülkesi, 365 bin 213 vaka ile ABD'nin ardından ikinci sırada yer alıyor.

Ülkede şimdiye kadar 22 bin 746 ölüm yaşandı. Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ölümler karşısındaki tutumu ülkede eleştiri oklarının hedefi olmaya devam ediyor.

"BOLSONARO ÇOK APTAL"

CNN International'a konuşan Manaus Belediye Başkanı Arthur Virgilio Neto, Bolsonaro'ya istifa çağrısı yaptı.

Neto, Bolsonaro'yu sert sözlerle hedef alarak, "Onun hayali diktatör olmak. Ama o çok aptal." dedi.

Brezilya'da belediye başkanından Bolsonaro'ya sert sözler VİDEO

BREZİLYA'DA TANSİYON YÜKSEK

Manaus'ta koronavirüs nedeniyle 1182 ölüm ve 39 bin 155 vaka yaşandı. Belediye başkanının sözleri, vaka ve ölüm sayısında henüz zirve noktasını görmeyen Brezilya'da gittikçe büyüyen öfkenin ortasında geldi.

"KAPA ÇENENİ, EVDE KAL"

Neto, ülkedeki koronavirüs ölümleri için "suç ortağı" olarak nitelendirdiği Jair Bolsonaro'ya seslenerek, "Sayın Başkan, lütfen kapa çeneni ve evde kal. İstifa et, istifa et, istifa et." ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz ay bir kabine toplantısında Bolsonaro'nun Neto'ya kazılan toplu mezarlar nedeniyle "b.k parçası" dediği ortaya çıkmıştı.