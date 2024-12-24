Brezilya’da belediye meclisi üyesinin bakımsızlığını kayıt altına aldığı köprü çöktü

İHA

Brezilya’da Estreito ve Aguiarnopolis şehirlerini birbirine bağlayan Juscelino Kubitschek de Oliveira Köprüsü, Aguiarnopolis Belediye Meclisi Üyesi Elias Junior’ın köprünün bakımsız olduğuna ve tadilat yapılması gerektiğine dair bir video çektiği sırada çöktü.

Junior, çektiği videoda köprüdeki çatlakları göstererek, köprünün üzerinden geçen kamyonları kaldıramayacağını ifade etti.

BELEDİYE MECLİS ÜYESİ TEHLİKEYİ ANLATIYORDU

Köprüde meydana gelen çökme sonucu en az 2 kişi hayatını kaybederken, 11 kişi yaralandı ve çok sayıda kişi kayboldu.

KÖPRÜ ÇÖKTÜ: 2 ÖLÜ 11 YARALI

Polis, 4 kamyon, 2 otomobil ve 2 motosikletin çökme sonucu Tocantins Nehri'ne düştüğünü açıkladı.

ÇOK SAYIDA KİŞİ KAYBOLDU

Yetkililer, çökme sırasında köprüden geçen bir tankerin sülfürik asit taşıdığını ve nehre düştüğünü, sülfürik asidin nehre karışması nedeniyle kayıp kişileri arama-kurtarma çalışmalarının sekteye uğradığını ifade etti.

1960'LARDA İNŞA EDİLDİ

Estreito ve Aguiarnopolis şehirleri arasındaki 533 metre uzunluğundaki köprü 1960'larda inşa edilmişti.