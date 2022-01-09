Brezilya'da dev kaya parçası turistlerin üzerine düştü: 5 ölü

Brezilya'nın turizm kentlerinden Capitolio'daki bir koyda bulunan teknelerin üzerine dev kaya parçasının düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 32 kişi de yaralandı.

Brezilya’nın Minas Gerais eyaletinde yer alan turizm kenti Capitolio’da bir koyda bulunan teknelerin üzerine dev kaya parçası düştü.

3 TEKNEYE İSABET ETTİ: 5 ÖLÜ 32 YARALI

Brezilya'nın resmi haber ajansı Agencia Brasil'de yer alan habere göre, düşen kaya parçasının 3 tekneye isabet etmesi sonucu 5 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

20 KİŞİ İSE KAYIP

Devrilen kayadan en az 3 teknenin etkilendiği ve bunlardan ikisinin battığı belirtildi. 32 kişinin yaralandığı, 9 kişinin hastanede tedavisinin sürdüğü açıklandı.

İtfaiye Şefi Edgard Estevo, kaza sebebiyle 20 kişinin kayıp olduğunu, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini, dalgıçların riskli olduğu gerekçesiyle gece çalışmalarına ara vereceğini bildirdi.

Brezilya’da dev kaya parçası teknelerin üzerine düştü VİDEO

EROZYON SEBEBİYLE DÜŞTÜĞÜ TAHMİN EDİLİYOR

Olaya ilişkin görüntüler sosyal medyada yayılırken, uzmanlar kayanın, üzerinde oluşan bir su hortumu sebebiyle veya Minas Gerais'in son günlerde şiddetli sağanaklara maruz kalmasının tetiklediği erozyon sebebiyle düştüğünü tahmin ediyor. Brezilya donanmasının olaya ilişkin soruşturma başlatacağı bildirildi.

KOYDA YAKLAŞIK 100 KİŞİNİN BULUNDUĞU BİLDİRİLDİ

Yetkililer ayrıca, olay anında koyda yaklaşık 100 kişinin bulunduğunu ancak bir çoğunun kaza yerinden uzaklaşarak kurtulduğunu açıklarken, düşen kayanın isabet ettiği 3 tekneden 2’sinin battığını aktardı.

OLAY ANI KAMERADA

Olaydan kısa zaman önce bazı turistler, kayalıklardan küçük parçaların düştüğünü fark ederek video çekmeye başlarken, kayalıklara yakın olan teknelere ıslık çalarak uyarmaya çalıştığı görüldü.