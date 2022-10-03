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    Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

    Brezilya'daki devlet başkanlığı seçimlerinde, hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle ülkenin yeni devlet başkanı, 30 Ekim'de düzenlenecek ikinci tur seçimlerinde belirlenecek.
    • 03.10.2022 - 07:41
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    Brezilya'da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı

    Yüksek Seçim Mahkemesi'nin, ikinci tura kaldığını duyurduğu devlet başkanlığı seçimlerinde şu ana kadar yüzde 97,51'i açılan sandıklarda, solcu eski Devlet Başkanı Lula da Silva yüzde 47,94, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yüzde 43,62 oranında oy aldı.

    Lula da Silva birinci bitirdi

    AA'nın haberine göre; tüm seçim anketlerinde favori olarak öne çıkan Lula da Silva seçimi birinci bitirirken, Bolsonaro ise son seçim anketindeki sonuçlardan yaklaşık yüzde 10 daha fazla oy aldı.

    Brezilya da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı #1

    Brezilya Demokratik Hareketinin adayı Simone Tebet yüzde 4,21 oy alarak üçüncü, anketlerde 3. olması beklenen Demokratik İşçi Partisi adayı Ciro Gomes ise yüzde 3,05 oy ile seçimi dördüncü olarak bitirdi.

    Hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamaması nedeniyle 2023-2027 yıllarında ülkeyi yönetecek devlet başkanını, 30 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimleri belirleyecek.

    Brezilya da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı #2

    Seçime katılım yoğun oldu

    Nüfusu 212 milyonu aşan Güney Amerika ülkesi Brezilya'da, 156 milyondan fazla kayıtlı seçmen bulunurken, seçimde 120 milyondan fazla oy kullanıldı.

    Brezilya'da halk, düzenlenen seçimlerde devlet başkanı ve yardımcısının yanı sıra 26 eyalet ve başkent Brasilia'yı kapsayan Federal Bölge'nin valilerini, Kongrenin 513 üyeli Temsilciler Meclisinin tamamı ile 81 üyeli Senatonun 27 üyesini seçmek için oy kullandı.

    Brezilya da devlet başkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı #3


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