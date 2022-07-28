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    Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı

    Brezilya'da bir otomobilin LPG tankının dolum sırasında meydana gelen patlama sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
    • 28.07.2022 - 17:19
    • Güncelleme : 28.07.2022 - 17:37
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    Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı

    Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama ortalığı savaş alanına çevirdi.

    LPG tankı patladı

    İstasyondaki bir otomobilin LPG tankı, dolum sırasında bomba gibi patladı. Aracın parçaları havaya uçarken, istasyonun çatı kaplaması da yerle bir oldu.

    Sürücü hayatını kaybetti

    Aracın sürücüsü 67 yaşındaki Mario Magalhaes Penha patlamanın şiddetiyle savrulurken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

    İHA'da yer alan habere göre, ön yolcu kapısının yanında duran eşi Andreia Magalhaes ise yaralandı. Korkunç anlar istasyonun güvenlik kamerasına yansıdı.

    Brezilya'da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı VİDEO

    Brezilya da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı #1

    Brezilya da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı #2

    Brezilya da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı #3

    Brezilya da dolumu yapılan otomobilin LPG tankı patladı #4


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