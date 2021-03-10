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    Brezilya'da düşen uçağı pilotu 36 gün ormanda yaşadı

    Brezilya'da Antonio Sena adlı pilot, Amazon ormanlarının derinliklerine düştükten sonra 36 gün boyunca ölüm kalım savaşı verdi.
    • DHA
    • 10.03.2021 - 10:27
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 11:12
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    Brezilya'da düşen uçağı pilotu 36 gün ormanda yaşadı

    Brezilya’da, 28 Ocak tarihinde Cessna 210 tipi tek motorlu uçakla uçuş yapan pilot Antonio Sena, uçağın motorunda meydana gelen arıza sonucu Amazon ormanında uçaktan atladı.

    Yere çakılan uçak ise yanarak kül oldu.

    Uçağın radardan kaybolduğunu fark eden yetkililer, her yerde Sena’yı aramaya başladı.

    ARAMADA İZİNE RASTLANMADI

    Sena'dan ümidi kesen yetkililer, bir hafta süren arama kurtarma çalışmaları sırasında ne uçağın enkazına ne de Sena'ya ulaşabildi.

    Sena'nın öldüğünü düşünen arama kurtmarma ekipleri, arama kurtarma çalışmasını tamamlamaya karar verdi.

    Antonio Sena

    KESTANE TOPLAYANLARLA KARŞILAŞTI

    Ancak, yardım bulmak için uçağının enkazından ayrılmasından beş hafta sonra tesadüfen bir grup kestane toplayıcısıyla karşılaştı.

    Mucize eseri hayatta kalan Sena, “Kuşların yumurtalarını ve yabani meyveleri yedim. Hayatta kalmak için bana güç veren tek şey aileme olan sevgimdi.” dedi.

    Pilot bu süreçte 25 kilo verdi.

    Antonio Sena

    Antonio Sena

    Antonio Sena

    Antonio Sena

    Antonio Sena

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