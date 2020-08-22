Üç yaşındaki Arthur, şişme simide uzandığı sırada suya düşen arkadaşını kolundan çekerek kurtardı.

Brezilya’nın Rio de Janeiro kentindeki Itaperuna bölgesinde, havuz kenarına gelen iki çocuk şişme simidi almak için suya doğru uzandı.

O esnada ise 1 yaşında olan çocuk dengesini kaybederek, havuza düştü.

3 YAŞINDAKİ ARKADAŞI KURTARDI

Suda çırpınan çocuğun yardımına da yanında bulunan 3 yaşındaki Arthur yetişti. Arthur, kolundan tutarak çektiği ufaklığı dışarıya çıkarttı.

Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Brezilya'da havuza düşen arkadaşını kurtaran çocuk

"OĞLUMLA GURUR DUYUYORUM"

Kahraman Arthur’un annesi Poliana Console de Oliveira, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Arthur arkadaşının hayatını kurtardı. Oğlumla gurur duyuyorum” ifadelerini kullandı.