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- Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi
Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi
Uçuş takımları arızalanan ve açılmayan uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
- DHA
- 24.03.2021 - 12:04
- Güncelleme : 24.03.2021 - 12:43
Brezilya’nın Rondonia eyaletinin Ji Parana kasabasında uçuş takımları arıza nedeniyle açılmayan MU-2 tipi çift motorlu uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı.
Brezilya medyası, uçuş takımları açılmamasına rağmen pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirdiğini duyurdu.
CAN KAYBI YOK
İniş sırasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.
O anlar kameraya yansıdı.
Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi VİDEO