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Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi

Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi

Uçuş takımları arızalanan ve açılmayan uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.