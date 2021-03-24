Euro
9.4486
-0.14%
Dolar
7.9562
0.2%
Altın
443.86
0.66%
Borsa
1.396
1.33%
Bitcoin
447.247
4.01%
EXEN Coin
12.58
0.07%
6ºC
İstanbul
Gök gürültülü sağanak yağış 6 C

    Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi

    Uçuş takımları arızalanan ve açılmayan uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı. O anlar saniye saniye kameralara yansıdı.
    • DHA
    • 24.03.2021 - 12:04
    • Güncelleme : 24.03.2021 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi

    Brezilya’nın Rondonia eyaletinin Ji Parana kasabasında uçuş takımları arıza nedeniyle açılmayan MU-2 tipi çift motorlu uçak, gövdesi üzerine iniş yaptı.

    Brezilya medyası, uçuş takımları açılmamasına rağmen pilotun uçağı başarılı bir şekilde piste indirdiğini duyurdu.

    CAN KAYBI YOK

    İniş sırasında can kaybı ya da yaralanma olmadığı belirtildi.

    O anlar kameraya yansıdı.

    Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi VİDEO

    Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi #1

    Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi #2

    Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi #3

    Brezilya’da iniş takımları açılmayan uçak, gövdesi üzerine indi #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir