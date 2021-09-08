Brezilya'da insanlar sokaklara indi

Brezilya'da insanlar meydanlara inerek Devlet Başkanı Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösterilerde bulunarak, yürüyüşler düzenliyor.

Brezilya'da on binlerce kişi sokaklara indi.

Ulusal bağımsızlık gününde, ülkenin birçok bölgesinde insanlar, aşırı sağcı Devlet Başkanı Jair Bolsonaro yanlısı ve karşıtı gösteriler yaptı.

Rio de Janeiro kentinde bir araya gelen hükümet karşıtları, yürüyüşler eşliğinde Bolsonaro'nun azledilmesi talebinde bulundu.