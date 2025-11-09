Brezilya'da kasırga: 6 ölü, 750 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Brezilya’nın Parana eyaletindeki Rio Bonito do Iguacu kentinde şiddetli rüzgarlar ve yağışlarla etkisini gösteren kasırga hayatı felç etti.

Kasırga nedeniyle 6 kişi yaşamını yitirdi, 750 kişi yaralandı.

EV VE İŞ YERLERİ HASAR GÖRDÜ

Parana Eyaleti Sivil Savunma Kurumu, çok sayıda aracın ve iş yerinin hasar gördüğü kentte bazı binaların çatısının çöktüğünü duyurdu.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kasırgadan etkilenenlerle dayanışma içinde olduğunu belirterek, ilgili ekiplerin bölgeye sevk edildiğini açıkladı.

"EN DERİN TAZİYELERİMİ SUNUYORUM"

Lula da Silva, "Kasırgada sevdiklerini kaybedenlere en derin taziyelerimi sunuyorum. Parana halkına destek olmaya ve gerekli tüm yardımı sağlamaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.