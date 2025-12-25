Epstein dosyası: 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD Adalet Bakanlığı, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein'in soruşturmasına ilişkin önemli bir gelişme paylaştı.

1 MİLYONDAN FAZLA YENİ BELGEYE ULAŞILDI

Adalet Bakanlığının açıklamasında, New York Eyaleti Güney Bölge Savcılığı ve FBI’dan edinilen bilgilere göre potansiyel olarak Epstein dosyasına bağlantılı 1 milyondan fazla ilave belgeye ulaşıldığı belirtildi.

Bakanlık, Epstein Dosyaları Şeffaflık Yasası, mevzuat ve yargı emirleri kapsamında belgelerin incelenmek üzere ilgili kurumlardan alındığını bildirdi.

"SÜREÇ BİRKAÇ HAFTA DAHA SÜREBİLİR"

Açıklamada şöyle denildi: