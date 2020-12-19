Brezilya’da kız kardeşini kazadan kurtaran abi

15 yaşındaki çocuk, 3 yaşındaki küçük kız kardeşini yoldan geçen arabanın altında ezilmekten son saniyede korudu. O anlar, kameraya yansıdı.

Brezilya’nın Mato Grosso eyaletinde bulunan Rondonopolis şehrinde 10 Aralık’ta, cadde kenarındaki dükkândan çıkan küçük bir kız (3) caddenin karşısına geçerek motosikletli birinin yanında durdu.

Daha sonra küçük kızın ağabeyi (15) olduğu ifade edilen bir erkek ve başka bir kız da aynı dükkandan çıkarak, küçük kızına yanına gitmek için araçların geçmesini bekledi.

SON ANDA KURTARDI

Bu sırada küçük kız yola doğru yürümeye başladı. Aracın geldiğini gören ağabeyi ise hemen yola koşarak küçük kız kardeşini aracın altında kalmaktan son anda kurtardı.

Söz konusu aracın sürücüsünün de hemen frene basarak, aracı durdurduğu görüldü.

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“KAHRAMANCA BİR EYLEMDİ”

Dükkanın sahibi Alex da Silva Marques’in ise olayla ilgili olarak yerel medyaya konuştu. Marques, “O sırada tam olarak ne olduğunu anlamadık, ancak olayı kameradan izlediğimde dizlerimin bağı çözüldü ve gözlerim doldu çünkü (ağabeyinin) küçük kızın hayatını kurtardığını gördüm. Kahramanca bir eylemdi.” ifadelerini kullandı.





























