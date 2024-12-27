Brezilya'da köle gibi çalıştırılan 160 Çinli işçi kurtarıldı

AA

Brezilya'da faaliyet gösteren bir Çinli otomobil üreticisinin çalışma şartları, ülkeyi karıştırdı.

Çalışanlarını "kölelik koşullarını andıran" bir ortamda çalıştıran firma yakın takibe alınıd.

Yeterli delil toplayan polis ekipleri, şantiyeye baskın yaptı.

KÖLE GİBİ ÇALIŞTIRILAN İŞÇİLER KURTARILDI

Baskında, insanlık dışı koşullarda çalıştırılan 160'dan fazla Çinli işçi kurtarıldı.

Ulusal basında çıkan habere göre, Çinli otomobil üreticisinin Brezilya'daki iştiraki BYD Auto do Brasil’den yapılan açıklamada, taşeron şirket Jinjiang Construction Brazil Ltd'nin sözleşmesnin "derhal geçerli olmak üzere" feshedildiği belirtildi.

31 İŞÇİYE 1 TUVALET DÜŞÜYOR

BYD Auto do Brasil, yaşananların insan onuruna saygısızlık olduğunu ve sorumlular hakkında gerekli yasal girişimlerin başlatılacağını vurguladı.

Yerel yetkililer, işçilerin şiltesi olmayan yataklarda uyuduklarını ve her 31 işçiye yalnızca bir tuvalet düşmesi nedeniyle sabah 04.00'te kalkıp sıraya girmek zorunda kaldıklarını belirtti.

İŞÇİLERİN PARALARINA EL KOYDULAR

Ayrıca, Çin'den gelen işçilerin pasaportlarının alındığı ve işverenlerin ücretlerin yüzde 60'ına el koyduğu, kalan ücretin ise Çin para birimi olarak verildiği bilgisi paylaşıldı.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’daki elçilik ve konsolosluklar ile durumu doğrulamak ve çözüm bulmak için iletişimde olduğunu açıkladı.