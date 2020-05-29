Brezilya'da koronadan ölenlerin sayısı 26 bin 754 oldu

Brezilya'da koronadan ölenlerin sayısı 26 bin 754 oldu

Ülkede koronavirüs nedeniyle can kaybı son 24 saatte 1156 artarak 26 bin 754'e yükselirken, vaka sayısı 26 bin 417 artışla 438 bin 238'e ulaştı.

Ölümcül koronavirüs Brezilya'da etkisini göstermeye devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığı ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı...

ÖLÜ SAYISI 26 BİN 754 OLDU

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı son 24 saatte 1156 artarak 26 bin 754'e yükselirken, ülkedeki vaka sayısı 26 bin 417 artışla 438 bin 238'e ulaştı.

Kovid-19 vakalarına ilişkin güncel verilerin derlendiği Worldometer internet sitesine göre, Latin Amerika'da en fazla vaka ve ölümün görüldüğü Brezilya, dünyada da "ABD'nin ardından en fazla vaka tespit edilen ikinci ülke" konumunda bulunuyor.