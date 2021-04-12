Brezilya'da 'Kurtarıcı İsa' heykeli yapılıyor

Brezilya’nın Encantado kentinde yapılan 43 metrelik heykelin kolları ve baş kısmı, beş saat süren çalışmayla yerine monte edildi.

Brezilya’nın Encantado şehrinde 2019 yılında başlanan 'Kurtarıcı İsa' heykelinin yapımı devam ediyor.

MALİYETİ 350 BİN DOLAR

350 bin dolara mal olan heykelin kolları ve baş kısmı monte edildi. Yaklaşık 5 saat süren çalışmayla tamamlanan monte işlemi halktan da yoğun ilgi gördü.

Yıl sonu tamamlanması beklenen heykel, Rio de Janeiro şehrindeki heykelden daha büyük olacak.

BOYU 43 METRE

‘Kurtarıcı İsa’ heykelinin boyunun 43 metre, bir elden diğerine uzunluğunun ise 36 metre olacağı açıklandı.

Rio de Janeiro kentinde bulunan ‘Kurtarıcı İsa’ heykelinin boyu ise 38 metre, bir koldan diğerine olan uzunluğun ise 28 metre.

Heykelin içine yerleştirilecek asansör ise turistleri heykelin göğsüne kadar )40 metre) çıkaracak. Diğer en uzun İsa heykelleri Endonezya ve Polonya'da yer alıyor.